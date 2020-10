Gävletravets Travgala 2020 – här är alla vinnare

Årets häst Gävle: Activated

Årets tränare: Fredrik Wallin

Årets körsven: Emilia Leo

Årets bragd: Activated

Motivering: Under året tog hon klivet från kulltopp till att bli kullens drottning. Efter en perfekt genomförd matchplan förundrades vi av hennes insatser som gav oss gåshud vid flera tillfällen. Vi minns Drottning Silvias Pokal där hon sista halvvarvet flög förbi sina konkurrenter med härlig studs i steget. Vi minns det stora slaget på Skaraslätten – Stochampionatet – där hon bidade sin tid som jumbo och över upploppet sänkte alla efter en virvlande avslutning. Två klassiska segrar som satte avtryck i svensk travsport och minnen för livet.

Årets tvååriga varmblod: Sayonara

Årets treåriga kallblod: Bäcklös Uriel

Årets treåriga varmblod: Criterion

Årets fyraåriga kallblod: Dånpilen

Årets fyraåriga varmblod: Activated

Årets äldre kallblod: Gullkongen

Årets äldre varmblod: Melizza

Årets sto: Activated

Årets montéhäst: Tobacco

Årets montéryttare: Emilia Leo

Årets amatör: Nicklas Blom

Sven-Erik Landins lärlingspris: Emilia Leo

Årets ponny kategori A: Wolfie

Årets ponny kategori B: Ekslätts Purelove

Årets ponnykörsven kategori A: Johanna Bergström

Årets ponnykörsven kategori B: Ida Strömbäck

Årets hästskötare: Ingvar Olsson

Motivering: Lika självklart som att han äter pannkakor varje torsdag, lika självklart är det att han är uppe tidigt i stallet och mockar och ser till att hästarna mår bra. 1936 började han arbeta som hästskötare när hans far skaffade travhäst och sedan dess har han hållit igång, vardagar som helger. Han slutade tvåa i sin kuskdebut 1943, trots att han aldrig hade kört på en travbana tidigare. Som nybliven 100-åring är han still going strong som Sveriges äldsta hästskötare hemma på gården hos sin son Bill och hans fru Eva Ingvarsson.

Årets hästskötare: Venedela Westerlund

Motivering: Med en stark beslutsamhet finns alla möjligheter att komma långt inom travsporten och stark beslutsamhet i kombination med ett brinnande intresse för hästar har hon redan visat. Med en unik känsla för sina passhästar får de kärlek i massor och blir glada och harmoniska i hennes sällskap. Hon är en stor del i Lövdala Gårds fina framgångar ute på travbanorna.

Årets hästägare: Brisgå HB, Rosersberg

Motivering: Det är inte resultaten på tävlingsbanan som är det viktigaste utan det är kärleken till hästarna som gör att man år efter år fortsätter att satsa på travsporten. Oavsett om det handlar om träning eller tävling är de på plats i ur och skur och följer sina adepter. De är alltid lika glada och sprider sin glädje till hästarna och teamet i stallet. De är värdiga ambassadörer för vår kära travsport.

Årets uppfödarbragd: Kristin Persson och Nicklas Blom

Motivering: Med ett relativt smalt material har de satsat målmedvetet och haft en plan för sin uppfödning. 2019 slog den stora drömmen in när hela familjen fick uppleva något helt fantastiskt när Bäcklös Uriel vann Svenskt Kallblodskriterieum och för evigt skrev in sig i svensk travhistoria. Moderslinjen till vinnaren är i allra högsta grad en egen produkt sedan flera generationer tillbaka och Bäcklös Uriel blev dessutom godkänd som avelshingst vid avelsvärderingen under hösten.

Årets funktionär: Anette Swanberg

Motivering: Arbetsuppgiften sköts väldigt noggrant för att den viktiga logistiken ska fungera för våra aktiva på tävlingsdagarna. Med en lojal och positiv inställning till sin arbetsuppgift får våra gäster den bästa servicen när de kommer till Gävletravet. Hon är hjälpsam, hon är glad, hon är otroligt tillmötesgående, en viktig kugge för att våra tävlingsdagar ska fungera. Hon är ”the Queen of boxlistor”!

Årets överraskning: Chamille

Motivering: Det var inte många som trodde på stoet när hon åkte ut på tävlingsbanan för ännu ett lopp den här septembertisdagen. Efter att som vanligt värmt upp och myst i stallet med sin tränare och ägare, så var det då dags för något helt nytt i karriären. Efter en smygresa på innerspår och lucka i sista sväng bet det bra över upploppet där hon var tuffast och passerade mållinjen som vinnare för första gången någonsin i karriärens 103:e start. Allt slit och kärlek till hästen hade gett resultat och den kvällen kom det många glädjetårar i Ingela Nordgren och Jan Petterssons hus i Storvik.