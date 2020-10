GD:s nöjesredaktör recenserar sina egna sågningar: "Kan jag stå för vad jag skrev för tio år sedan?"

Det är först nu ett halvår efter pandemins utbrott i Sverige det går upp för mig hur rikligt med livemusik Gävle har haft under de tio år jag bott här. Många verkar ha lidit abstinens. Själv har jag nog inte börjat sakna det på riktigt förrän nu. Jag har trots allt fått min kvot uppfylld med råge.

Tiden har nu kommit för reflektion. Åsa Linderborg har kastat handsken med sin nya bok "Året med 13 månader", hon tycker att vi journalister är för dåliga på att erkänna när vi gör fel och bör tänka på hur det vi skriver och påverkar andra. Därför har jag blickat tillbaka på de många konsertrecensioner jag gjort här genom åren. För de tenderar att riva upp känslor, om de är väldigt positiva eller tvärtom negativa.

Min absolut första recension för GD skrev jag onsdag 16 mars 2011 som 25-åring och nybliven journalistpraktikant från Göteborg. Då såg jag Eva Dahlgrens självbiografiska musikshow "Ingen är som jag är" på Gävle teater och delade ut en tärningssida med fyra prickar av sex möjliga, som var betygsskala då. Helt ärligt var jag nog bara väldigt glad att få gå på gratis underhållning och därtill få några extra hundralappar betalt vid den här tiden.

Mitt första år var jag märkligt nog både försiktig och fullkomligt hänsynslös. Mot en grupp: Da Buzz. Formuleringar som "Da Bajz gör ingen fluga förnär" bidrog till en text jag aldrig har lyckats få så mycket uppmärksamhet för igen. Så här i efterhand ser jag den mest som en slags installation. Helt ärligt finns det mycket sämre band än Da Buzz, men jag tror en rätt stor del av frenesin i texten var riktad mot dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt också. Da Buzz var ju hans favoritband och det triggade i gång mig.

En märklig händelse 2011 var också 50 cents konsert där jag satte fyra av sex. Så här i efterhand har jag fattat att det kan vara ett av de mest avvikande betygen jag satt, både från andra kritiker och kanske publiken. Jag var självklart helt nykter under tillställningen, men minns ändå i princip ingenting. Tyckte knappt det gick att se att den solglasögonprydde rapparen verkligen var 50 cent i egen hög person. Kontentan är att det var ett så diffust framträdande att det var svårt att bedöma samtidigt som jag nog drabbades av "tack för att lilla Sandviken får vara med om detta-syndromet".

Lauryn Hill tre år senare satte jag en fyra på, men senare har jag förstått att en del också tyckte att den konserten var en besvikelse. Ytterligare en internationellt stor händelse var förstås Britney Spears sju år senare men där känner jag mig ännu trygg med min trea. Mest underhållande av de stora internationella artisterna i Sandviken var nog ändå Wyclef Jean som jag delade ut fyra av sex till 27 juni 2013.

Efter att ha hunnit dela ut en futtig tvåa till nu avlidna Ola Magnell slutade mitt debutantår 2011 med en liten kontrovers då jag fick i uppdrag att bevaka Punk- och bössafestivalen och satte tre av sex. Tydligen var många högrött upprörda och i efterhand ser jag att det eventuellt går att spåra till att de tyckte jag lät förnumstig och nedlåtande mot Gävles punkarv, utan att vara tillräckligt insatt.

Jag jämförde äpplen och päron då jag kontratestar ett ultrasnabbt mycket senare hardcoreband som Mob 47 mot hur den tidiga punken lät och kan se i efterhand att jag inte hade koll på att Gävle ändå hade en av Sveriges mest levande punkscener kring sent 70- och tidigt 80-tal. Innan jag flyttade hit hade jag bara hört Wax från den här tiden, utan att ens veta att det var en Gävlegrupp. Jag hade dock lyssnat in mig så mycket jag hann innan, men det räckte inte. Att provocera var inget jag medvetet gick in för, men jag hade heller inte lärt mig vilka tår som var alltför ömma att trampa på i Gävle då. En möjlig förklaring till upprördheten är också att folk läser slarvigt eller övertolkar.

Tre år senare blev jag till och med hotad på Interpool i Gävle av en full vänstersnubbe, som refererade till hur vidrig han tyckte den här recensionen var, måttade slag, och kallade mig bögjävel. Ett exempel på homofobin i Gävlepunken, men den finns ju förvisso överallt, inte minst i Göteborgspunken. Faktiskt har jag svårt att se hur man kan bli så stött av de här raderna än i dag. Jag hade kanske kunnat uttrycka mig annorlunda, då jag inte heller fick några i min ringhörna av den och då känns det ju rätt poänglöst. En lärdom: "jag" borde aldrig ha ingått i den här texten, det hade räckt med att beskriva det som hände i lokalen. Sedan tror jag också reaktionerna påverkade mig att bli mer försiktig i mitt skrivande efteråt. Jag förstod att det inte skulle funka att gå ut för hårt i längden i en mindre stad som Gävle.

För att förstå hur jag var då vill jag berätta att jag var en musikfascist. Strikt upplärd redan som liten pojke med vilka band som är rätt och fel att tycka om, från framför allt min ena storebror. Detta närmast med religiös disciplin. Lägg detta i kombination med att jag fostrades i 90-talets musikjournalistik med ett barns perspektiv. Och att det i Göteborg ofta var väldigt viktigt att vara "äkta" inom sin respektive nisch, eller ta sin kultur på blodigaste allvar. Jag hade väldigt tydliga regler klart för mig vad som var acceptabelt inom en rad olika musikgenrer. Vilken ironi just därför då att jag året därpå får den stora äran att skriva om: Takida.

Takida hörde givetvis inte ens till måttstocken rätt eller fel, inte ens helvetes djupaste sänke var tillräckligt lågt för att beskriva deras status i mina ögon. Nu i efterhand ser jag orimligheten att reagera så starkt på musik, åtminstone på det här sättet och tycker i backspegeln att drevet mot Takida var överdrivet. Flockmentaliteten som rådde då gör mig rentav illa till mods i dag. Och framför allt i mitt fall när det inte ens blev en särskilt underhållande text, trots att grundtanken nog var att skriva något kreativt och använda vad jag trodde skulle framstå som underhållande metaforer. Lite förvånad blir jag också så här när jag läser i efterhand, över att min ton ändå var ganska diplomatisk och resonerande redan då.

För protokollet vill jag dock lägga till att jag nog fortfarande är en form av musikfascist, men har tonat ner den sidan kraftigt. Jag tycker fortfarande att jag har betydligt bättre smak än andra inom åtminstone min nisch italodisco. Till och med bättre än de som anses vara världens främsta experter, dj:s och pionjärer. Men det är en sida jag försöker hålla för mig själv, förutom här då jag vill vara så transparent som det går.

Och det är ju recensentens roll att säga vad den tycker, inte att ta hänsyn till ens hur spelskickliga bandet är, eller vad publiken tycker. Det är bara recensentens egen åsikt som ska återspeglas, men det där förstår aldrig folk.

Veckan innan Takida fick jag förresten gå på Hammerfall och här börjar jag faktiskt hämta skämskudden. Sättet den är skriven på är givetvis enligt musikfascist-mall. Jag hade lärt mig att hata Hammerfall under många år och det är ingen vidare premiss för att se ett band. Nu blev det som det blev då jag ville vara ärlig, vilket jag på något knasigt vis var också. Ett hårt arbetande heavy metal-band förtjänade inte det där, hur okreddiga de än må vara i vissas ögon. Vilket jag ju konstigt nog skrev redan i recensionen. Kanske var det inte så konstigt att dåvarande nöjesredaktören inte gav mig några fler jobb under 2012. En sak är klar, Takida-fansen ville det inte: "hur kan ni låta honom skriva för er?" minns jag att en kommentar under artikeln löd.

2013 ökade mitt poängsnitt några snäpp. Kanske för att jag då hade skaffat stadigt sällskap och därmed var mer harmonisk överlag. Givmilt delar jag ut hela fyra stycken fullpoängare till Nifelheim (som för övrigt ska ha tryckt upp tröjor med en överkorsad Hammerfall-logga och texten "Death to false poser metal") Strife, Hatebreed och Ghost. Puh. Var det seriöst att dela ut så många höga betyg? Jag tror det. Alla de här tillställningarna var något extra. Troligen blev jag också bättre på att tacka nej till att gå på konserter med artister jag inte var välvilligt inställd till innan.

2014 hade vi precis gått över till en femgradig skala från tidigare sex och då duggar mina fyror tätt. Det är nog här som min tjej börjar kalla mig "Mister fyra plus". Ärligt talat använde jag nog fyran som en trea många gånger. Viktigt: det är inte dåligt att få en trea.

Ett betyg under tre satte jag dock på Långrocken. Jag kände mig hemsk efteråt och hade oroskänslor i många år att arrangörerna hatade mig, men var tvungen att dela ut futtiga två tjädrar den där kvällen.

2015 fyllde jag 30 och blev nöjesredaktör på Gefle Dagblad. Då började betygen stabiliseras något. De extatiska hyllningarna blev färre och så även sågningarna. De vassa kanterna började suddas ut något. Lite beror det nog på ålder, lite på konflikträdsla. Kanske har jag blivit för snäll till och med.

En sak som också hände under den här perioden var att vi på tidningen såg att vi gjorde för mycket recensioner av konserter, utifrån vad ni läsare tog del av. Detta i kombination med att momentet att se en konsert mer och mer kommit att förknippas med jobb än fritid, tror jag har gjort att jag internaliserat en bitvis negativ uppfattning om recensioner, vilket gjort att entusiasmen inför dem falnat en smula.

Den enda bottennoteringen jag satt sedan dess är på Leila K då hon besökte Hits for you 2017. Tråkigt för Leila K i sammanhanget, får man säga, då jag blivit betydligt mindre benägen att vara så "hård".

De enda toppbetygen sedan jag blev nöjesredaktör för fem år sedan är på Sportlovs återföreningsspelning på Gefle Metal Festival 2016 samt Håkan Hellströms konsert här 2017. Femman till Sportlov kan jag otvetydigt backa, Håkan-femman tror jag. Jag ska säga att jag kände inte samma eufori efter Håkan som efter Sportlov. En sak jag ser under perioden är att jag samtidigt "bara" givit fyror till favoritartister som Taake och Watain, men det kan också ha haft att göra med att jag inte ville låta en redan mycket positiv grundinställning fälla ett överdrivet positivt omdöme.

I år har jag bara recenserat två konserter. Den senaste för ofattbara sju månader sedan. Danny Saucedo som fick tre av fem. En kvinna på tidningens säljavdelning kommentar måndagen efter: "Där tyckte jag du var snål, Nils". Sen kom corona. Nu börjar det så smått röra på sig igen, men frågan är om livemusiken någonsin blir sig lik igen. Och vad ska ske med musikkritiken? Att recensera liveströmmar känns tyvärr svårt. Förhoppningsvis finns suget där hos publiken i alla fall. Eller som jag hörde sägas som ett mantra säkert tio gånger då jag träffade Hits for you häromsistens: "uppdämt behov".

Jag tror generellt att recensentens tyngd minskat, inte minst under 10-talet då jag etablerat mig som nöjesjournalist. Det är förstås sociala medier som spelar in, men det är nog också så att bruset gör att det vi kallar professionella omdömen efterfrågas. Fördjupning finns det helt klart sug efter, men snobbiga von oben-recensioner som skriver på näsan blir nog aldrig poppis. Dock kommer nog sågningar alltid locka till läsning, men kanske inte om de är skrivna av en musikfascist med en alltför diplomatiskt refererande ton, märklig utgångspunkt eller oklar slutpoäng som säger emot sig själv.