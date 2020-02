Gefle Dagblad i unikt samarbete – storsatsar på lokal fotboll

Flera av Sveriges lokalmediekoncerner har sänt matcher i divisionerna under de senaste åren. Men nu blir det en utökad satsning i och med avtalet som nu är signerat.

Avtalet gäller över tre säsonger, 2020-2022, och innefattar den exklusiva liverättigheten för samtliga sex serier i division 1 dam, samtliga sex serier i division 2 herr och samtliga tolv serier i division 3 herr. Totalt innefattar rättigheten nästan 3 500 matcher per år.

– Det är lite mediehistoria som skrivs nu, då det är fem koncerner som förvärvar denna rättighet tillsammans. Dessa serier går rakt in i hjärtat hos våra lokala användare, säger Mattias Wallström, livesportansvarig på Mittmedia.

Gefle Dagblads chefredaktör Katarina Ekspong om rättigheterna.

– Det känns fantastiskt att kunna bredda utbudet så att vi kan livesända bland annat flera av damernas division 1 matcher för Gefle IF, Sandvikens IF, Valbo FF och Stensätra IF. Och vi har flera intressanta lag att följa även i herrarnas division 3. Många av våra läsare har efterfrågat bättre bevakning i lägre divisioner - nu gör vi det! säger hon.

Nils Olauson, redaktionell chef på NTM:

– Vi ser verkligen fram mot att tillsammans med Svenska Fotbollförbundet utveckla denna produkt och ta den till en ny nivå.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet:

- Fotbollen engagerar på alla nivåer runt om i landet och det känns oerhört roligt att den här satsningen sker inför säsongen. Tillsammans kommer de fem mediekoncernerna kunna erbjuda många timmar av spännande livefotboll som inte tidigare varit möjligt att konsumera i den här utsträckningen. Det känns som en bra utveckling som ligger helt rätt i tiden.

Exakt hur många matcher som kommer livesändas under säsongen kommer att presenteras senare, i god tid innan säsongen startar. Men klart är att det kommer bli minst 200 livesända matcher från dessa serier under 2020.

– Vi kommer att jobba långsiktigt med denna satsning och bygga den starkare år för år, säger Ulf Niklasson på Göteborgs-Posten och Stampens representant i samarbetet.

– Detta ligger helt i linje med vår satsning på den lokala sportjournalistiken.

Gota Media och Skånska Dagbladet ser fram mot satsningen på samma sätt som sina kollegor.

– Intresset för lokal fotboll är stort i vår region. Det här ligger helt i linje med vår strategi och det intresse vi ser när vi är avsändare för tv-sändningar av lokal idrott, säger Lasse Hansson, sportchef på Barometern-OT, Gota Media AB.

Lars Sjögren, vd på Skånska Dagbladet:

– Fotboll på alla nivåer engagerar i våra lokalsamhällen och det här ger oss en ny, starkare bevakning av den lokala idrotten.

Exakt vilka matcher som kommer sändas på gd.se presenteras längre fram.

Lokala lag

Division 1 norra Svealand damer: Sandvikens IF, Gefle IF, Stensätra IF, Valbo FF

Division 3 södra Norrland herrar: Sandvikens AIK, Åbyggeby FK, Valbo FF, Strömsbergs IF