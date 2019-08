Gefle kvar i bottenstriden – mardrömstart på andra halvlek sänkte laget : "Vi är inget lag som ska åka ur"

Ida Pettersson som toppar den interna skytteligan var tillbaka i spel. Det tog henne tretton minuter innan hon hittade nätet,skickade in 1-0 från distans och gav Gefle IF en drömstart. Sandviken spelade dock upp sig och fick med sig en kvittering in i pausvilan. En mardrömsöppning av den andra halvleken med tre snabba hemmamål krossade sedan GIF:s hopp om poäng.



– Det här är den svåraste matchen. Det finns inget svårare än att möta Sandviken på bortaplan, säger Gefletränaren Tomas Axlund.