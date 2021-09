Gefle-målvakten irriterad efter förlusten – och långskottet: ”Är mycket känslor”

Tim Markström sjönk ned på asfalten bredvid avbytarbåset efter förlusten på Södertälje fotbollsarena. Besviken och ilsken.

Gefle kunde inte bygga vidare på derbysegern mot Sandviken. Assyriska, med nio raka förluster inför söndagens match, vann i stället med 2–1 på hemmaplan.

– Tungt, så klart. Det blir så när man åker hit och tror att vi ska vinna bara. Då förlorar man. Då spelar det ingen roll vilket lag vi möter, säger Tim Markström.

– Vår insats är under all kritik. Vi gör inte jobbet. Vi springer för lite. Vi går inte in i närkamperna. Vi släpper till alldeles för många chanser. Jag vet inte hur många de har, och vi har två, kanske. Vi jobbar inte för varandra och gör inte det vi pratar om i en hel vecka. Ingenting av det. Och det känns för jävligt, faktiskt.

Ändå såg det länge ut som om Gefle skulle kunna få med sig poäng.

Tills Assyriskas Adi Tahirovic överlistade Markström i början av den andra halvleken. Med ett överraskande långskott – från halva planen.

– Jag trodde att jag skulle ta den. Jag vet inte om den fick extra hjälp i vinden. Men jag tar på mig det – det är mitt mål, absolut. Jag är ganska långt ut eftersom vi har bollen. Vi är långt upp och jag kan inte stå nere och vakta målet, säger han.

– Man släpper några sådana ibland. Det händer och jag har sett det själv några gånger. Jag har inga problem att ta på mig det. Men när vi släpper in det på det sättet, är där har kontroll på situationen och slutar spela...

Även på hemmalagets 2–0-mål hamnade Markström på mellanhand, efter att Gefle bjudit Assyriska på ett vidöppet kontringsläge.

– 2–0-målet är en andraboll där vi försöker tunnla. Det är det första man lär sig när man börja spela fotboll – att lyfta undan bollen.

Det spelade mindre roll att Jacob Hjelte putsade siffrorna på stopptid – i och med förlusten bjöd Gefle in Assyriska i jakten på nytt kontrakt.

Och de sex tillresta Gelfe-supportrarna i ena hörnet av Södertälje fotbollsarena fick inte fira.

– Det är ju en besvikelse. De åker till Piteå, till Luleå och hit. Överallt. Jag är så besviken över lagets prestation. Att vi inte kan ge dem bättre än vad vi gör i dag, säger Markström.