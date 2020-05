Gefleåkarna håller platserna i puckelpistlandslagen

Frida gjorde under säsongen comeback efter korsbandsskada och har haft en ganska tuff säsong i världscupen med sjukdom och andra småskador som kommit lite olämpligt. Säsongen avslutades dessutom i förtid då coronapandemin slog till i mars.

My som föregående säsong vann Europacupen kunde inte följa upp den på samma sätt i år. Hon kom på pallen några gånger i Europacupen, men fick inte de där riktiga topplaceringarna. Nu är fokus på träning inför nästa säsong 2020/2021 som bland annat innehåller ett VM i Kina, Secret garden, som för övrigt är samma ort där OS ska gå 2022.

Utanför landslagets grupper har Gefle freestyle flera åkare som knackar på dörren. Hanna Hansson, som vann svenska cupen totalt och tävlade i Europacupen, satsar till vintern ännu hårdare för lyckas internationellt. Det är bland annat världscup i puckelpist i Idre under december 2020 som lockar.

Ture Johansson är också en Gefleåkare som siktar på att nå den absoluta internationella eliten. Ture har kört många Europacuptävlingar men inte fått till den där riktiga fullträffen under vintern. En ung åkare som under nästa säsong når FIS-ålder är Ebba Flodman, som under föregående vinter gjort stora framsteg och till kommande vinter får tävla internationellt. Det kommer bli intressant att följa Ebbas utveckling när hon får chansen att möta de bästa i Europa och världen.

De närmaste månaderna består nu av mycket fysträning och hoppträning. Alla hoppas på att man i sommar kan åka till glaciärer i Norge och börja träna på snö.

Puckelpistlandslaget 2020/2021: A-truppen: Frida Lundblad, Gefle Freestyle, Thea Wallberg, Åre SLK, Walter Wallberg, Åre SLK, Ludvig Fjällström, Åre SLK, Felix Elofsson, Landskrona Ski-Club, Oskar Elofsson, Landskrona Ski-Club, Albin Holmgren, Åre SLK. B-truppen: Fia Wersén, Åre SLK, My Bjerkman, Gefle Freestyle, Linus Öjelind, Luleå Freestyle, Filip Gravenfors, Åre SLK, Rasmus Stegfeldt, Landskrona Ski-Club.