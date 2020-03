Genrep med världsstjärnan inför Gävle Symfoniorkesters stora turné

Nu på torsdag kan publiken i Gävle uppleva konserten som man framför under turnén och där Viktoria Mullova kommer att spela Prokofjevs andra violinkonsert, en turné som börjar i London och slutar i mitten av mars i berömda Usher Hall i Edinburgh. På programmet även Tjajkovskijs symfoniska fantasi Stormen och Sibelius femte symfoni.

Att Viktoria Mullova nu turnerar med en svensk landsortsorkester i Storbritannien är en historia för sig som började för runt ett kvartssekel sedan. Det var då orkesterns chefdirigent, Jaime Martín, då flöjtist, träffade violinisten Viktoria Mullova. Det var under en konsert i Spanien.

För sex år sedan träffades de igen. Då var Jaime dirigent för orkestern i franska Toulouse och Viktoria solist. Där upptäckte Viktoria och Jaime att de var själsfränder.

Det ledde till att Viktoria kom till Gävle. Här trivdes hon utmärkt med orkestern.

Så här skrev Camilla Dal om konserten som avslutade säsongen 2016:

”Viktoria Mullova, som uppenbarligen funnit sig väl till rätta i Gävle och hos orkestern, såg avspänd ut på scenen. Hon frammanade med gripande inlevelse musikens alla skiftningar och stämningar. Det är inte alla som förmår förmedla en sådan djup kombination av yttersta ensamhet, motstånd och livskänsla.”

Det ledde till att Viktoria Mullova återvände till orkestern i Gävle och spelade Sibelius violinkonsert under förra säsongen. Konserten var helt utsåld och succén given.

Jag träffade Viktoria Mullova första gången hon kom till Gävle. Hon var så långt ifrån diva man kan komma. En ödmjuk och varm person som är sparsmakad och bara gör det hon brinner för. Viktigast för henne är familjen i London. Hon älskar också att resa. Hennes kalender är välfylld men hon prioriterar även att ta ledigt när hon känner att hon behöver en paus.

Och nu väntar turnén. Om inte Corona-viruset sätter käppar i hjulet.

Kerstin Monk

Fakta Viktoria Mullova

Född: 27 november 1959 i Zhukovsky, förstad till Moskva

Bor: I eget hus i Holland Park, London

Familj: Maken cellisten Matthew Barley, barnen Misha, 28, musiker och kompositör med dirigenten Claudio Abbado, Katia, 25 från relationen med violinisten Alan Brind och Nadia, 21 som studerar balett från sitt nuvarande äktenskap.

Utbildad: Vid Musikkonservatoriet i Moskva. Har vunnit Sibelius priset 1980 och guldmedalj vid Tjajkovskytävlingen i Moskva 1982

Spelar på: Jules Falk Stradivarius från 1723 och en fiol från 1750 av Giovanni Batför tista Guadagnini

Bakgrund: Flydde med bil från Finland med hjälp av en finsk journalist och fotograf över till Haparanda 1983, bodde två nätter på hotell i Stockholm innan hon sökte asyl på den amerikanska ambassaden i Stockholm. Besökte därefter Ryssland först 1991.

Karriär: Anses som en av världens tio främsta violinister. Har gjort många hyllade skivinspelningar, framför allt med verk av Bach men även musik av Beatles, Miles Davis och Bee Gees bland annat i Through the Looking Glass med sin man Matthew Barley och The Peasant Girl med rötter från folkmusik från Ukraina som hennes föräldrar kommer ifrån.