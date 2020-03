GIF-tränaren inför tufft test – och väntan på besked: "Vi är inställda på en förskjutning av säsongen"

► LIVE-TV onsdag kl 16.55: Gefle IF mot Brage i träningsmatch – vi sänder direkt

Han kastades snabbt in i jobbet som tränare för Gefle IF som suktade efter den som skulle leda laget – och har på kort tid fått GIF att prestera en utveckling av sitt spel.

Visserligen i flera matcher mot motstånd från lägre serier, men ändå.

Nu väntar Brage, som kvalade till superettan i fjol, vilket innebär nya utmaningar.

– Det blir intressant. Vi vill försöka översätta det vi lyckats med offensivt i de senaste matcherna i en match mot ett lag med en högre serietillhörighet.

– Jag är nyfiken på hur vi kan hantera vårt offensiva spel. Vi har gjort mycket rätt hittills.

Sporten sänder matchen mot Brage som spelas på Domnarvsvallen med start kl 16.55.

I teorin är det GIF:s näst sista träningsmatch innan seriepremiären mot Sollentuna den 5 april på Gavlevallen.

I praktiken vet ingen hur det blir.

– Vad som händer? Man kan nog kallt räkna med att det blir nån typ av förskjutning av serien.

– Men hur lång tid? Och vad gör vi?

Jobbar du med en parallell planering?

– Jag tänker naturligtvis på det. Men det är egentligen för tidigt att sia om hur det blir.

– Skulle det bli en mindre förskjutning av säsongen så kanske vi måste försöka lägga in några nya träningsmatcher, men om superettan och allsvenskan skjuts upp längre än ettan så kanske de inte ens ligger i den fasen i träning.

Det här är det kortare scenariot, där serien kommer igång.

– Skulle det bli så att det blir inställt och kanske inte kommer igång förrän framåt hösten – då måste vi tänka om helt. Det går ju inte att bedriva försäsongsträning hur länge som helst, det blir ju både en fysisk och mental belastning.

Under tisdagens beslutades att fotbolls-EM förskjuts från den kommande sommaren till sommmaren 2021.

Svenska fotbollförbundet har ännu inte beslutat om vad som händer med det nationella seriespelet. Men efter Uefas beslut om EM så ligger det när till hands att tro att besked kommer under veckan, såväl för allsvenskan som för serier som div 1 där Gefle IF och Sandvikens IF spelar och elitettan där Sandvikens damer ska debutera.

FAKTA/GIF:s träningsmatcher

1 feb: Sirius (h) 0–3

8 feb: Sandvikens IF (h) 1–0

18 feb: IK Frej Täby h) 1–0

29 feb: Kvarnsveden (h) 5–0

7 mars: IFK Kumla (h) 6–1

14 mars: Valbo FF (h) 8–0

18 mars: IK Brage (b)

28 mars: Hudiksvalls FF (h)