Glada melodier poppis i coronatider

Vilken typ av musik lyssnar vi på under coronapandemin? Det internationella forskarnätverket Musicovid arbetar nu med att kartlägga det, och vilken roll musiken spelar i våra liv, skriver Dagens Nyheter.

Forskningsprojektet ”Music in times of the Covid-19 pandemic” visar hittills att nostalgi är ledordet, och att vi söker oss till glada melodier och musik från barndomen som väcker positiva minnen.

Under coronakrisen har lyssnare sökt sig till låtar av bland andra Abba, The Beach Boys, Cyndi Lauper, och Louis Armstrong.

I studien har 7 000 personer i Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Indien och USA svarat på frågor om vilka låtar de lyssnar på och hur detta har förändrats under året.

Musicovid är ett internationellt nätverk med 370 forskare från 221 lärosäten och institutioner runt om i världen, från ett trettiotal discipliner, bland andra musikvetenskap, psykologi och hjärnforskning.

I Sverige har Svenskt visarkiv och Musikverket anslutit till nätverket och samlar in material från svenska musiker och musikkonsumenter i enkätform.