Under fredagen blev det officiellt att SVT och C more tillsammans kommer att sända SDHL:s matcher den kommande säsongen.

Nu kommer nästa glädjebesked.

På måndagens upptaktsträff presenterades DHL Paket som ny huvudsponsor för SDHL. Avtalet garanterar ett sjusiffrigt belopp, alltså minst en miljon kronor, enligt uppgifter som Dagens Nyheter har tagit del av.

– Vi letade efter ett bra alternativ att sponsra damidrott. Otroligt nog hade ingen tagit den här platsen, säger DHL:s VD Johan Lindell.