Glädjebeskedet: Över 8 miljoner till Årsunda IF – får ny konstgräsplan: "Invigs på 100-årsjubiléet"

Under torsdagen kom ett glatt besked till Årsunda IF. En belyst konstgräsplan kommer att byggas på Årsunda IP och vara spelklar redan nästa år. Detta efter stort finansiellt stöd utifrån. Förutom 1,6 miljoner från Allmänna Arvsfonden så går även Göranssonska Stiftelsen in med över 6 miljoner kronor.

– Det blir det största som hänt i klubbens historia, säger Yngve Andersson, ordförande Årsunda IF.