Glamrockbandet The Ark återuppstår – spelar i Furuvik

The Ark är tillbaka. Två decennier efter det att debutalbumet "We are The Ark" släpptes ska glamrockbandet, som splittrades 2011, ställa sig på scen igen. De ställer sig på Furuviksparkens scen den 10 juli.

– Vi har fått indikationer de senaste åren på att musiken fortfarande är gångbar och uppskattad, säger sångaren Ola Salo.