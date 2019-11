God man stal 77 000 kronor från brukare – för att betala egna räkningar

När Torsten kom till sin mamma i februari 2019 var det med ett kontoutdrag som visade att han bara hade 43 kronor kvar, när det borde funnits betydligt mycket mer pengar.

Tillsammans med sin mamma gick Torsten igenom sina kontoutdrag och kunde omgående se att flera uttag hade gjorts, men inte av Torsten. En kontakt med banken visade att pengarna tagits ut av den gode man som Torsten tidigare haft.

En kontakt med överförmyndaren i kommunen visade att kvinnans fullmakt inte hade återkallats, trots att hennes uppdrag hade avslutats åtta månader tidigare. Eftersom fullmakten fortfarande fanns hade det gjort det möjligt för kvinnan att plocka ut pengar löpande.

Bland betalningar som gjorts från Torstens konto fanns summor märkta med "körkort", trots att han inte har körkort. Det fanns även betalningar till en samfällighet – den samfällighet som kvinnan bodde inom.

Sammanlagt hade hon tagit ut över 86 000 kronor.

När kvinnan konfronterades med uppgifterna och kallades till möte drog hon ut på det och hävdade att hon var inlagd på sjukhus.

Till slut hamnade hon ändå i en förhörsstol hos polisen och delgavs misstanke om bedrägeri. Kvinnan förnekade brott.

Hon uppgav att en del av pengarna var arvode för godmanskapet. Hon medgav dock att det var hon som har tagit övriga pengar. Men enligt kvinnan handlade det om ett missförstånd.

Hon berättade då att hon efter avslutat uppdrag som god man hade kvar tillgången till Torstens konto. Hans konto låg blandat med hennes privata konton och på det sättet ska hon ha gjort betalningar från Torstens konto av misstag.

Summan som kvinnan ska ha tagit från Torstens konto reglerades senare av olika anledningar till 77 917 kronor.

När hon förklarade detta för polisen var hon redan under utredning för fler brott av samma karaktär.

I december 2018 hade kassören i samfälligheten som kvinnan bor i börjat fundera på en del fakturor som inte stämde. Fakturorna gick att härleda till kvinnan, som även var ordförande i samfälligheten.

Det handlade om sammanlagt nio betalningar som gjorts på totalt 15 000 kronor.

Bland annat ska kvinnan ha betalat en förskoleräkning med samfällighetens pengar och märkt det som "halkstopp". En annan räkning märktes "pizzabetalning" men gick i själva verket till att betala inkassokrav.

När kassören började ställa frågor fick han bortförklaringar under en lång och utdragen sms-konversation som pågick under tre månader.

Kvinnan ska även ha lurat en nyinflyttad att betala medlemsavgiften till hennes privata konto i stället för föreningskontot. Även den saken uppdagades av kassören.

Han ställde helt enkelt frågan varför den nyinflyttade inte betalat hyran och fick då till svar att den var betald. Det uppdagades då att fem månadshyror hade gått in på kvinnans privata konto - sammanlagt 19 000 kronor.

Kvinnan ska även ha skrivit ett avtal mellan henne och den nyinflyttade och klargjort att den nya grannen i samfälligheten hade betalningssvårigheter. Avtalet var underskrivet av kvinnan och den nyinflyttade.

Det avtalet visade sig dock vara helt förfalskat av kvinnan.

När kvinnan så småningom hamnade i förhör med polisen erkände hon utan omsvep.

Hon förklarade att hon under den aktuella tiden hade en ekonomisk kris och löste det genom att betala räkningar från föreningens konto. Tanken var att betala tillbaka innan det hela uppdagades. Samma plan hade hon gällande medlemsavgiften som sattes in på hennes privata konto. För att förhala upprättade hon avtalet och skrev under med sitt namn och den nya grannens namn.

I efterhand ska kvinnan ha reglerat skulderna, men åtalas nu för två fall av trolöshet mot huvudman samt bedrägeri.

Chefsåklagare Lars Göransson menar att kvinnan hade kunnat undvika åtal.

– Om hon hade erkänt alla tre brotten hade jag nog utfärdat ett strafföreläggande med villkorlig dom och böter. Men eftersom hon nekar till bedrägeri är det inte möjligt.

Lars Göransson säger redan nu att han kommer yrka på att kvinnan döms till villkorlig dom och böter.

– Det tycker jag skulle vara lämpligt, med den information jag har i dag.

Torsten heter egentligen något annat.