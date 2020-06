Göranssonska skolan delade ut stipendier till Moa och Robin och många fler

Clas Åke Hedström stipendiet

Efter att Clas Åke Hedström lämnade ordförandeposten vid Sandvik AB beslutades det att ett stipendium på 50 000 kronor skulle införas för att delas ut varje år till en avgångselev vid Göranssonska skolan. Stipendiet ska delas ut till en elev vid Göranssonska skolan som uppfyller följande kriterier:

Har ett genuint intresse för teknik. Har med sig goda studieresultat från Göranssonska Skolan. Är en god representant för Göranssonska Skolan. Är en förebild för andra. Står för Göranssonska Skolans kärnvärden. Är en bra lagspelare. Har fullgjort sitt Arbetsplatsförlagda lärande (APL) på ett förtjänstfullt sätt. Har utvecklats som person under sin tid på Göranssonska Skolan. Är väl förberedd inför yrkeslivet. Därutöver är eleven ödmjuk, har en genuin talang och har visat att entreprenörskap är på riktigt. Tonvikten i stipendiet läggs på elevens personliga egenskaper, dennes utveckling och på vilket sätt eleven står för skolans värden men studieresultaten ska även vägas in i kriterierna. Clas Åke Hedströms stipendium 2020 tilldelas Moa Karlsson.

Stipendium för årets utveckling.

Att bli utsedd till stipendiat för priset Årets utveckling på Göranssonska skolan innebär att du under din studietid påvisat hög grad av personlig utveckling. Din utveckling under gymnasietiden har varit något utöver det vanliga tack vare din vilja och målmedvetenhet. Du har under din tid på Göranssonska skolan vuxit som person, från att ha varit försiktig och lite tillbakadragen är du idag en person som vågar ta för dig och utmana dina gränser. Stipendiet på 5 000 kr tilldelades 2020 Robin Andersson.

Förutom ovanstående stipendium har följande elever tilldelats stipendier för de olika ämnesområdena

Verkstadsteknik: Syed Nematullah Hussaini. Automationsteknik: Oskar Persson. Språk: Moa Karlsson. Idrott (Idrottsskölden): Jesper Kyrö. Humaniora: Ture Lundvik. Naturvetenskap och matematik: Naturvetenskap Oskar Persson, Matematik Sonja Welander.

Övriga stipendier. Tekniska föreningen i Gävle. Stipendiet på 2 000 kr delades ut för insatser i väl utfört gymnasiearbete med hög kvalité inom ett tekniskt område med teknisk inriktning. Stipendiaten är: Sonja Welander.

Teknikcollege. Stipendiet på 5 000 kronor delas ut till den elev som: Visat ett genuint intresse för teknik. Är en god kamrat. Har visat stort ansvarstagande, hänsyn och respekt. Har mycket god förmåga att utöva sitt yrke. Stipendiaten är: Olof Norberg.