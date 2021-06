Grannarna förtvivlade av byggbullret – flyttar sina barn från stadsdelen: "Min son blir helt slut"

Det är i nordligaste delen av Sätra som Gavlegårdarna ska bygga ett nytt bostadsområde med sex lägenhetshus och 25 radhus. Grundarbetet började under våren och en bit in i det framkom det att arbetet skulle behöva trappa upp i ljudvolym. Gävle kommun som ska bygga vägen genom området har sedan flera veckor sprängt berggrund och krossat sten, vilket har gjort boendemiljön outhärdlig, enligt grannar.

– När de satte igång igen i måndags klarade jag inte med mer. Jag avbokade allt och tog med barnen till mina föräldrar i Hälsingland, berättar Emelie Lindberg som bor på Svalörtvägen intill bygget.

Grannarna upptäckte snabbt att det nya arbetet innebar ett oljud som inte var hållbart.

– När de avverkade skogen var det hanterbart, men från momentet att de började med stenkrossen har det varit för mycket. De har behandlat det här på ett sätt som man inte riktigt tror är sant, säger Emelie.

Några särskilda åtgärder för att minska bullret gjordes inte på förhand, vilket förvånat de i området.

– De bygger nära gruppboenden och andra hus utan att ha tagit hänsyn till åtgärder på förhand, säger Peter Sidenvall.

Det extra ljudliga arbetet drog i gång i början av maj och efter påtryckningar från Peter kom en första mätning av ljudnivån i slutet av månaden. Den visade att det var högre än tillåtet två av fyra dagar. Sex veckor efter att Sidenvall och hans fru började en dialog med kommunen är bullernivåerna fortfarande för höga, menar han.

– När jag har mätt på vår altan i ungefär fem till femton minuter kan maxvärdena vara upp mot nästan hundra decibel.

Entreprenören testade att sätta upp presenningar på staketen som avgränsar byggarbetsplatsen mot tomterna. Det verkade inte effektivt och blev heller inte varaktigt. Någon dag senare hade de blåst ner eller tagits ner.

Den första åtgärden som varit verksam kom först i mitten på förra veckan, då en bullervall började byggas utanför Peter Sidenvalls hus.

– Jag ska inte sticka under stol med att den har gjort skillnad, men den täcker inte av hela arbetsplatsen än. Och det är en åtgärd som kommit sent, man har förhalat det hela.

Peter berättar att hela känslan har varit att kommunen hellre prioriterat att hinna klart till deadline än att omgivningen ska ha det tolerabelt under tiden.

– Man kan ifrågasätta tankegången överhuvudtaget med det här. Man vill att folk ska jobba hemifrån för att skippa resan, och så får man en sån här hemmiljö.

Utöver att bullernivån varit högre än tillåtet många dagar har damm spridit sig i luften på tomterna.

– Våra rutor är dammiga och jag har skurat av altanen två gånger sen i maj. Det är ju farligt för lungorna också, säger Peter.

För Emelie Lindberg har byggarbetet kommit extra olägligt då hon studerar och därmed nästan uteslutande är hemmavid. Hon har bland annat fått ställa in examinationer då hon inte kunnat koncentrera sig och hon har drabbats av huvudvärk till följd av det ihållande bullret.

– Man har så nära till gråt hela tiden för det känns som att man är angripen på något sätt och att man inte kan styra över det, säger hon.

Bygget har i regel pågått måndag till torsdag och mellan klockan 7 och 19 på dagarna. Men inte ens när arbetet är avslutat för dagen kan man andas ut, förklarar Emelie.

– Det är fortfarande som att man hör knackandet och bullret även fast de slutat för dagen. Som att pulsen går upp i samma takt som det och stressen fortsätter.

Efter flera veckor då barnen konstant bett om att få öka tv-volymen för att kunna höra, rört sig med hörselkåpor utomhus och helst velat besöka kompisar som bor någon annanstans valde Emelie Lindberg till slut att resa bort med dem.

– De har fått sommarlov tidigt, för jag ville inte utsätta dem för bullret. Jag har tampats med huvudvärk i ganska många veckor, men nu när jag är här har jag ingen huvudvärk, säger hon på telefon från sina föräldrars hus, där de numera bor under dagarna byggarbetet pågår.

Även Peter Sidenvall har valt att agera. Hans son är extra ljudkänslig och har fått bo hos sina morföräldrar sedan ett par veckor tillbaka för att kunna vistas i en lugnare miljö.

Torbjörn Bengtsson är projekt- och exploateringschef på sektor livsmiljö. Han beklagar att arbetet har fått den effekt på grannarna som de beskriver att det har.

– Det känns ju inte alls bra, vi är ju alla människor. Genom att man insett att man behöver göra bättre bullerdämpande åtgärder har vi gjort den här vallen. Den är inte helt färdig, men den ska vi fortsätta använda, säger Torbjörn, som blivit inblandad i projektet först mot slutet.

Då Peter Sidenvall anmält det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, som även den tillhör sektor livsmiljö inom Gävle kommun, finns det ett ärende som Torbjörn Bengtsson väntar efter att reagera på.

– Vår analys är att vi följer riktlinjerna från naturvårdsverket, även om mätvärdena visar över vissa dagar.

Hur kan ni komma fram till det om nu de här värdena överskrids med jämna mellanrum?

– Det handlar egentligen om projektets art, att spränga och krossa: det låter så att säga. Nu finns ett ärende på miljöenheten och de är experter på att analysera miljöbalken. Det är de som behöver komma med sitt utlåtande så att vi gör rätt åtgärder.

Huruvida bullret inomhus blir för högt hos grannarna (där krävs en lägre ljudnivå), har de inte tagit reda på.

– Än så länge har det bara varit diskussioner om att mäta fasaden. Givet de nivåer vi har och om man räknar med den dämpning som en vägg och glaspartier ger, så borde inte de nivåerna alls ligga på samma nivå.

Sprängningarna kommer att pågå även i fortsättningen, men en av de mest högljudda aktiviteterna, stenkrossningen, förväntar sig Torbjörn Bengtsson att de är färdiga med i mitten på nästa vecka. Det gör att åtgärderna de boende argumenterat för snart kan kännas inaktuella. Deras bild av det är att kommunen har förhalat processen just med det syftet.

– Jag kan förstå att man uppfattar det så, men det kan jag säga direkt att vi inte har förhalat något. Däremot kan man kanske klaga på sättet som vi arbetar på.

Rörande byggdammet säger Torbjörn att man har en annan bild av det än de boende.

– Enligt entreprenören är det förmodligen damm som yr från däcken på grävmaskinerna och inte stenkrossdamm som hamnar i luften. Vi har uppfattningen att dammet inte sprider sig på deras tomter.

FAKTA: Ljudnivåerna

Enligt naturvårdsverkets riktlinjer får ljudnivåer under de arbetspass som byggarbetarna i Kvarteret Ekorrbäret i Sätra jobbar på uppstiga till 60 db. Under en begränsad period på upp till två månader kan en nivå upp till 65 db accepteras vid särskilt arbete, som i det här fallet stenkross. På mätaren vid Peter Sidenvalls hus har 60 db överträffats alla arbetsdagar utom en och bullret varit generellt högre än 65 db under åtta av de femton arbetsdagarna som avmätts.