Gräslig väg till Hedesunda – men det väger den natursköna älven upp: "Här har vi hittat ett helt nytt lugn"

När dagen är kommen för tidningen att hälsa på i Hedesunda, är det också den första riktigt varma dagen på länge. För att hitta Hedesundaborna är det därför nödvändigt att ta sig till badplatsen Sandsnäsbadet ute på Ön. Där finns en välbesökt camping, en populär restaurang, och möjligheter att hyra bastuflotte eller kanoter för att ta sig ut i Dalälven.

Dagen till ära finns där också Svenska Livräddningssällskapet simskola på plats i det morgonkalla vattnet. Varje måndag till fredag under två veckor får barn mellan 6 och 15 år lära sig att simma och få vattenvana, helt gratis. Men helt problemfritt fungerar det inte med simskola utomhus i ett oväntat kallt juli.

– Vi kan inte direkt göra några stilla övningar. Vi håller igång hela tiden, annars börjar barnen frysa ordentligt, berättar simläraren Erik Jensen.

Ett av alla barn som lär sig simma idag är Elvin Jilmefors, som för stunden tvingats ta en vilopaus på land. I handen håller han stadigt en termos med varm saft som medel mot kylan. Hela familjen trivs bra i Hedesunda.

– Här har vi hittat ett helt nytt lugn, berättar Elvins mamma Kerstin Jilmefors.

Kerstin Jilmefors tycker att Hedesunda är den perfekta platsen att bo på. Det är en fantastisk natur med skog, vatten och öppna ängar, och dessutom är alla människor vänliga och hjälpsamma. Här får familjen uppleva landsbygdens fridfullhet, trots att det fortfarande är nära till både Gävle och Uppsala.

– Den största skillnaden från när jag bodde på Söder i Gävle, det är att jag aldrig behöver leta efter en parkeringsplats när jag kommer hem. Nu kan jag bara köra rakt upp på min egen tomt, säger Kerstin nöjt.

Att ta sig ut till Hedesunda via riksväg 56 innebär ingen större naturupplevelse. Men när man väl tagit sig in i byn, blir miljöerna genast mycket trevligare. Den smala vägen ut till just badplatsen och Ön är som tagen ur en turistbroschyr om den svenska sommaren, med röda stugor och Dalälven strömmande om båda sidor av de gula fälten.

Längre in på Övägen tillbaka mot Hedesundas lilla centrum, uppenbarar sig ett par hus som skiljer sig från byns andra bebyggelse. Det imponerande bygget väcker genast nyfikenhet att sakta ner och svänga in på den lilla grusvägen mot älven. Möter oss gör Skaparbyn, Hedesundavävarnas verksamhetshem.

Stefan Öhrman har länge varit aktiv inom Hedesundavävarna och Skaparbyn. Han fotograferar mycket och hänger ut sina bilder på verksamhetens egna utställningar. När "Hedesundaungarna" kommer på sommarläger för att testa allt från mosaik till botanik, lär Stefan ut fotografi.

– Vår pedagogik går ut på att barnen ska få upptäcka själva. Det ska inte komma någon vuxen och tycka till om det barnen har skapat, säger Stefan Öhrman.

Trots att det var synen från bilvägen som fick oss att stanna vid Skaparbyn, kallas den sidan ändå för husets "fulsida". Trähusen, byggda på höjden och uppställda i en ring mot vattnet, är designade av Ralph Erskine. Den kända arkitekten har lämnat sitt avtryck i flera delar av Gästrikland.

– Men så vitt jag vet är det faktiskt de enda Erskine-husen i hela Gävle kommun, säger Stefan Öhrman.

Förutom barnläger, utställningar och teaterföreställningar, anordnas också rockkonserter och spelningar på Skaparbyn. I juni kom Linda Gail Lewis, syster till den världskände Jerry Lee Lewis, på besök för att sjunga för Hedesundaborna.

– Då spelade hon här på lastbilsflaket. Det var riktigt trevligt, säger Stefan Öhrman.

Tidigare år har även de Gävlebekanta Liselotte Fluhr och Bengt Söderhäll kommit på besök för poesi och sång, och en sommar sjöng sångare från Stockholmsoperan ackompanjerade av en av världens kändaste konsertpianister. Det är inte så svårt att förstå varför de vill besöka Hedesunda och den vackra Skaparbyn.

– Det är en så kreativ plats och blir alltid så full av nya idéer, menar Stefan Öhrman.

När vi åker vidare bort från Ön in mot Hedesundas centrum, ökar bebyggelsen igen. Här har äldre stugor och lador blandats med nya, modernare hus. Längst bilvägen finns diverse butiker, restauranger och bussen mot Gävle. Här finns sannerligen lugnet och närheten, både till människor och natur.