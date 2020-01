Grattis på födelsedagen alla hästar: "Han får vara kvar här så länge han trivs med livet"

Puccini bor hos ägaren Lize Lindqvist i Tierp.

Hon kom i kontakt med hästarna på den beridna högvakten genom Blå stjärnan, en frivillig försvarsorganisation, som hon är engagerad i.

Första gången hon red på Puccini var han åtta år.

– Puccini är en vacker och tjusig häst så han valdes ut som befälshäst och gick framför truppen när vaktparaden gick genom staden, säger Lize.

På den tiden ägde den beridna högvakten i Stockholm hästen. I början av 2000-talet blev Lize fodervärd åt Puccini.

– Han var hos mig under vinterhalvåret och skjutsades in varje vår till Stockholm för att tjänstgöra i vaktparaden under sommarhalvåret, säger Lize Lindqvist.

Hästen Puccini står inne i stallet i Tierp. Det är rofyllt. Och man hör hur han tuggar på sitt hö.

Födelsedagsbarnet gör ett uppehåll och tittar nyfiket upp när tidningen hälsar på.

2008 fick Lize köpa ut Puccini av beridna högvakten.

– Han är en känslig häst och bedömdes inte ha rätt psyke, Puccini hade också återkommande hältor. Men här hemma är han lugn och har fungerat bra som ridhäst, säger hon.

För något år sedan fick brandkåren komma och rädda Puccini.

Han hade halkat halkat, ramlat i ett dike och kunde inte ta sig upp. Det gjordes försök att få upp honom med hjälp av traktor utan att lyckas. Räddningstjänsten fick upp honom och Puccini mådde bra efteråt trots händelsen.

– Under tiden som Puccini låg i diket så stod hans hästkompis bredvid honom hela tiden, berättar Lize.

Sedan några år tillbaka är Puccini pensionerad och rids inte längre.

– Han ser bra ut för sin ålder och är väldigt snäll och var väldigt rolig att rida på. Nu går han i hagen och förtjänar att ha det bra. Han får vara kvar här så länge han trivs med livet.

Puccini står och vilar, nästan sover, efter maten och hästgodiset. Intill står kompisen Royal, som fyller 26 år, också han tar en tupplur.

– Hoppas att Puccini får ett par år till så vi kan fira hans 30-årsdag om ett år.