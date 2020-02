Just nu omgärdas polishuset av avspärrningar då det grävs för fjärrkyla. Trafiken leds om via Södra Centralgatan. Arbetet planeras bli klart under vecka tio.

– Vid Polishuset och Muréngatan pågår ett arbete för att dra fjärrkyla till närliggande fastigheter. Vanligtvis genomförs inte liknande projekt vintertid men på grund av det milda vädret så är det möjligt, skriver Anna Lovéus kommunikatör på Gävle Energi.