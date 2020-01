Gretas gamlingar tar krafttag i Gävle – vill väcka opinion: "Viktigt att inte förlora hoppet"

Hon är en av veteranerna och hennes engagemang tog fart i samband med kärnkraftsomröstningen för fyrtio år sedan. Kerstin Nordströms intresse väcktes när almarna hotades i Kungsträdgården och Eva Bladini Amborn blev medveten efter att ha läst Rachel Carsons bok ”Tyst vår” som utkom tidigt på sextiotalet.

Gretas gamlingar har sitt ursprung på Burgsvik på Gotland och har spridits till ett tiotal platser runt om i Sverige. I Gävle var det Eva Bladini Amborn som tog initiativet i höstas. I dag är de ett dussin veteraner som deltar i manifestationerna. De har också startat en studiecirkel där åsikterna vädras och böcker diskuteras. Just nu är det Johan Ehrenbergs ”Hoppet – bara du kan rädda världen” som står i centrum. Jodå, de lever som de lär. Fyra händer åker upp i luften på frågan om de slutat äta kött.

Men under diskussionen vid månadsträffen i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan framgår tydligt klimatfrågans komplexitet. Det är svårt att helt sluta flyga även om tåg är ett betydligt trevligare färdsätt, batterier som ska ersätta fossila bränslen som drivmedel kräver metaller som också gör ingrepp på miljön, politikerna är alldeles för kortsiktiga och fega för att genomdriva nödvändiga åtgärder och det har blivit obekvämt att argumentera i bekantskapskretsen. Klimatfrågan har politiserats efter en höger-vänster-skala.

– E-handel diskuteras inte ur miljösynpunkt. Människor köper kläder i olika storlekar och skickar tillbaka det som inte passar. Gynna den lokala handeln i stället, säger Kristina Kallur.

– Varorna är alltid på väg, det är just in time som gäller, det innebär att hyllorna står helt tomma om vi skulle hamna i en kris, säger Maud Larnhed.

– Om ett företag klarar miljökraven kan det sedan sälja sina utsläppsrätter, det blir ju ett nollsummespel, säger Kerstin Nordström.

Gretas gamlingar funderar, oroas och försöker skaffa sig kunskap om klimatförändringarna. Att demonstrera tillsammans med de unga i Fridays for future är deras bidrag till att öka uppmärksamheten hos näringsliv och politiker. Och de är inte ensamma i Gävle. Med Mariakyrkan i Sätra som utgångspunkt samlas också engagerade i samma ärende. Varje fredag är det Friskvård för klimatet när ett gäng springer en slinga runt Rådhuset under en timme. Under våren ska FN-föreningen bjuda in kommunens representanter för att få veta hur Gävle lever upp till FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

– Det är viktigt att inte förlora hoppet, säger Eva Bladini Amborn. Konsumentens makt är stor om vi agerar tillsammans.

– Människor är anpassningsbara, ta rökförbudet på krogarna som alla snabbt accepterade, säger Yvonne Wejbro.

Omställning till ett annat samhälle kommer att krävas. Gretas gamlingar nickar instämmande när någon anser att vi måste jobba och konsumera mindre för att minska stressen och leva i större symbios med naturen.

Klimat och existenialism är inte åtskilda.

– Vi ska fortsätta att stå vid Rådhuset varje fredag och vi vill gärna att fler gör oss sällskap. Det finns ingen åldersgräns, säger Eva Bladini Amborn.

FAKTA Gretas gamlingar

"Gretas gamlingar vill vara den 17 åriga klimataktivisten Greta Thunbergs följare.

Vill vara en plattform för äldre att demonstrerar sitt klimatengagemang.

Vill få makthavare och medborgare i hela världen att förändra sina samhällen tills vi får en värld som barn vuxna och gamla kan leva i på ett hållbart sätt.

Gretas gamlingar vill att man i land efter land beslutar om planer l lagar, skatter och tidsfrister som är så kraftfulla att de minskar koldioxidutsläppen och i grunden förändrar våra samhällen så att de fungerar i samspel med natur och klimat."