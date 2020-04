Grönt för träningsmatcher – men lokala förbundet fortsätter uppmana klubbarna att avstå: "Vill inte belasta sjukvården"

Det var på torsdagskvällen som Gestriklands Fotbollförbund hade ett styrelsemöte via videolänk för att förtydliga lokala rekommendationer angående träningsmatchande.

– Mitt under mötet kom besked om att Svenska Fotbollförbundet var på väg ut med ny information kring riktlinjerna. Vi väntade med att publicera våra egna rekommendationer tills svenskans nya besked var offentligt, säger Anders Nordén.

Men det beslut som det lokala förbundet kommit fram till kvarstår.

Gestriklands Fotbollförbund skriver på sin hemsida att "vår rekommendation är att avstå träningsmatcher med respekt för att inte belasta sjukvården ytterligare".

Anders Nordén utvecklar:

– Vid en träningsmatch ökar skaderisken jämfört med en vanlig träning, och en av de stora anledningarna till vår nuvarande ställning i frågan är att vi inte vill riskera att belasta sjukvården i onödan i det läge som råder. Vi uppmanar till att avstå träningsmatchandet och träna istället.

Något förbud mot att spela träningsmatcher finns inte, och har aldrig funnits, men Anders Nordén upplever att de flesta lokala föreningar intar en defensiv position när det gäller detta.

– Jag har pratat med flera klubbar under dagen och de flesta väljer att avstå.

På fredagseftermiddagen hade fyra av sex inplanerade lokala träningsmatcher under lördagen ställts in och 13 av 17 under söndagen.

Distriktsförbundets rekommendation att avstå träningsmatchande gäller till att börja med under april månad, den 20:e april har styrelsen nästa inplanerade möte och följer förstås hela tiden utvecklingen.

Gestriklands Fotbollförbund har också ställt in den planerade spelarutbildning gällande kommande distriktslag för P15- och F15-spelare som skulle ha genomförts i helgen på Träffen och Gavlevallen.

– Det känns helt rätt att göra det eftersom många föräldrar hört av sig och undrat hur de ska göra. Deras barn, som är kallade till utbildningen, har varit lite krassliga i början av veckan men sagt att de känner sig bättre... många av dem känner kanske att det här är något de inte kan missa. Och det är ju så vi absolut inte vill ha det. Så vi ställer in och har nu informerat om att vi kommer att åka ut till alla de olika föreningarna istället och utbilda på plats under april, förklarar Anders Nordén.

► Sandvikens IF planerade tidigare att spela dubbla träningsmatcher i helgen, två på samma dag till och med, men de matcherna är sedan tidigare inställda och kommer så att förbli.

– Tanken var att vi skulle mött både Hudik och SAIK, en match klockan 13 och en klockan 15, med två olika uppställningar och påfyllt med P19-spelare. Men Hudik tackade nej tidigt och när det kom nya rekommendationer i onsdags så valde vi att följa dem och ställa in matchen mot SAIK också, säger tränaren och sportchefen Pelle Olsson.

Nu kommer SIF inte att träningsmatcha förrän tidigast 18:e april.

– Vi tränar till på tisdag och från och med onsdag tar vi en vecka ledigt. Sedan har vi bokat in fyra träningsmatcher, en i april och tre i maj, säger Olsson.

SIF planerar att möta Enköping hemma 18:e april, Team TG hemma 2:a maj, Kvarnsveden hemma 9:e maj och Brage borta 13:e maj.

– Den matchen är tänkt som genrep just nu, men det kan hända att vi petar in en match till också fram till premiären den 21:a maj, om det blir nån premiär då. Man vet ju inte så mycket om det i nuläget, säger Pelle Olsson.