Gubben kan än – pojkaktig Schaffer bjuder på en uppvisning i teknik och känsla

Det blev mycket prat och ännu mera musik när Janne Schaffer kom till Sandviken med showen "My music story". Med tungan rätt i mun lotsade han publiken genom sina 50 år som yrkesmusiker.

Kompbandet och Sandvikens symfoniorkester har redan intagit scenen när dirigent Ulf Wadenbrandt och kvällens huvudperson kliver in i rampljuset. Janne Schaffer är klädd i svart t-shirt och gympadojjor och ger trots sina 75 år ett pojkaktigt intryck i sitt långa hår och sina lätta rörelser.

Alla som lyssnade på hans sommarprat i somras vet att han gärna berättar anekdoter och det gör han även ikväll. Efter inledande "Norrland", där han spelar både känsligt med volympedal och hårt med distad gitarr, följer en ganska lång redogörelse av hur pandemin har påverkat hans möjligheter att spela.

Han hinner också berätta om en kvinna i Piteå som förväxlade honom med Staffan Scheja och om mötet med Stefan Löfven efter en corona-anpassad konsert. Några anekdoter känns igen från sommarpratet, som den om musikläraren från Lerum vars elever trodde att Schaffer var majjens farmor.

Publiken får också höra hur det gick till när Stikkan Andersson drog igång Polar-studion som sedan befolkades av storheter som Ted Gärdestad, alla Abba-medlemmar, Michael B Tretow – och Janne Schaffer själv.

Enligt Svenska artisters och musikers intresseorganisation, Sami, har han medverkat på mer än 5 000 inspelningar under sina 50 år i branschen. Trots allt prat hinner han ge några smakprov under den två timmar långa konserten.

Till sin hjälp har han sångarna Tobias Wendeler och Julia Ingvarsson. Bland annat får vi höra Ted Gärdestad-låtarna "Jag ska fånga en ängel", "Lyckliga dagar", "För kärlekens skull", "Sol vind och vatten" och "Satellit". Dessutom framför de en rad Abba-låtar, förutom extranumret "Thank you for the music" även ett potpurri som innehåller "Mamma Mia", "Voulez-Vous", "Knowing me, knowing you", "Ring ring", "Waterloo" och "Dancing queen".

Schaffer spelade på 69 av Ted Gärdestads 91 låtar och på 50 av Abbas 98 låtar från förr. Gitarren låg ofta i bakgrunden på Björn Ulvaeus och Benny Anderssons arrangemang och Janne Schaffer fick sällan ta plats med långa solopartier.

Denna kväll tar han revansch i Abba-låten "Eagle". I slutet av låten tystnar symfoniorkestern och kompbandet och teaterlokalen fylls av snabba skalor och hårdrock-figurer.

Nästa låt börjar lika avskalat men betydligt lugnare. Med endast en keyboard som sällskap tycks gitarristen i strålkastarljuset improvisera en lång stund tills tonerna faller på plats och publiken förstår att det är en tolkning av Ted Gärdestads "Jag vill ha en egen måne" som framförs.

Den nionde låten är Björn J:son Lindhs "Brusa högre lilla å" och förmodligen kvällens höjdpunkt. Pianot, symfoniorkesterns stråkar, trummorna, basen – och inte minst elgitarren – hjälper det lilla vattendraget att växa i styrka och ta allt mer plats.

En uppvisning i musikalitet, teknik och känsla. Precis de egenskaper som gjort Janne Schaffer till en institution i svenskt musikliv och som fortfarande gör att han är på turné trots att pensionsåldern passerat för länge sedan.

PÅ SCEN

Janne Schaffer - My music story

Teatern, Kulturcentrum Sandviken

Söndag 19 september 2021

Betyg: 4 av 5