GUIDE: Så säljer du en vinylraritet

Tradera

Sveriges största auktionssajt. Försäljningsprovisionen ligger på 10 procent. Minst 3 kronor, max 200 kronor. Det innebär alltså att det är överlägset mest generös försäljningspolicy här jämfört med Ebay och Discogs. Värt att notera är att folk från utlandet kollar Tradera, så kundunderlaget är inte begränsat till Sverige. Kom ihåg att välja att du säljer till hela världen, när du lägger upp annonsen. Finns vissa mindre utgifter för att få en annons att synas mer. Troligen det smidigaste sättet att sälja en enstaka skiva. Men kom ihåg: vissa saker som inte flyger här kanske gör det på en annan plattform.

Discogs

Världens största skivdatabas där majoriteten av seriösa skivsamlare har ett konto eller åtminstone spanar då och då. Mycket av skivvärderingen i världen i dag utgår från Discogs säljhistorik. Här går det alltså även enkelt för vem som helst att starta ett konto och sälja skivor. Att lägga upp ett objekt är gratis, men när någon köper det av dig, tar Discogs en avgift på åtta procent, baserat på priset i US-dollar. Minst 10 cent och max 150 dollar. Ponera att Görel-plattan skulle säljas för 25 000 kronor. Då hade alltså Discogs tagit just 150 dollar (1 416 kronor) och inte åtta procent av summan: alltså 2 000 kronor. På så vis ska det löna sig att sälja riktigt dyra plattor. Notera att här kan det ta hur lång tid som helst att sälja en skiva. Ingen tidsfrist finns som på auktionssajter. Betalningen för säljare sker genom en faktura en gång i månaden.

På Discogs går det även att se vilka användare som har den aktuella skivan på sin wantlist. Det går att kontakta dem i många fall. Kan upplevas som störande. Men det går. En annan bra sajt som samlar slutsummor på Ebay och andra sajter är popsike.com.

Ebay

Troligen den ultimata platsen för att trissa upp ett pris i och med att träffytan är världen och säljformen auktion. Den grundläggande avgiften för vinylskivor ligger på 10 procent. Maximal avgift är 750 dollar (drygt 7 000 kronor). Nackdelen med Ebay är att det är på engelska och kan upplevas som mer krångligt i sina regler generellt. Speciellt eftersom det är amerikanskt med allt vad det innebär.

Fler möjligheter:

Auktionshus

Kanske inte att rekommendera för att sälja en enstaka vinylskiva. Då ska det vara något extremt sällsynt och dyrt. Eller en större numerär i stil med "Ingemar Bergmans privata skivsamling". Det finns förstås även auktionsfirmor bortom de stora husen med namn som Bukowskis. Bara här i Gävle kan nämnas: Gästriklands auktionskammare, Auktionshallen i Järbo och Dyrgripen Handelshus AB. Dessa är dock mer lämpade för att sälja av större partier skivor.

Blocket

Här går det absolut att lägga ut vinyl. Det händer titt som tätt, oftast är det dock större eller mindre partier. Inte sällan folk som vill göra en snabb affär. Enstaka skivor ser man inte lika ofta här. Det finns heller ingen inbyggd budfunktion som på Tradera och Ebay. Och risken för att bli kontaktad av folk som ska pruta finns ju också.

Fysiska skivbutiker

I Gävle har vi hela fyra stycken: Alla tiders skivhandel, Gävle skivbörs, Söders skiv- och prylbörs samt Lamour Record Store (belägen i Little Art Cakery, säljer ej begagnat dock). För den som inte orkar, kan eller har tid att sälja på nätet är det ett bekvämt och miljövänligt sätt att sälja skivor här. Du kommer dock enligt standard inte få mer än hälften av vad skivan kommer säljas för. Eller bli erbjuden inbyte eller liknande. Inte ett alternativ för den som vill göra maximal vinst alltså.

Skivmässor

Det går att hyra ett bord på någon av Sveriges många skivmässor för i regel ett antal hundralappar. Gefle skivmässa brukar vara i april. Den stora i Solnahallen två gånger per år. Lite märkligt att komma dit med en enda platta förstås. Men du kan ju passa på att sälja några andra samtidigt. Eller be någon säljare du känner att sälja. En stor fördel är att de riktiga samlargalningarna faktiskt frekventerar dessa mässor. Särskilt de riktigt stora som den i Solna. Möjligheten att någon skulle slänga upp femsiffriga belopp är alltså inte helt astronomisk här.

Sen finns givetvis bords- och bakluckeloppisar, men de är troligen inte den optimala platsen för att hitta kunder redo att lägga stora summor.

Sätt in en annons på till exempel Mittmedias plattform Lokus

Nå köpare både digitalt och i papperstidningar.

Sociala medier/Kontakter

Om vi tar Görel-plattan som exempel: Du kanske vet någon som är ett stort ABBA-fan? Eller känner kanske detta fan någon som känner någon annan i Sverige, eller utlandet? Det går att söka i forum, facebookgrupper eller att bara ställa frågan rakt ut i en status.

På Facebook finns även säljgrupper för vinyl där det går att lägga ut. Här finns också en inbyggd "marketplace"-funktion. Det finns därtill specificerade facebookgrupper för i det här fallet ABBA. Vissa säljer också plattor till sina följare på Instagram. ABBA-museet kanske vet något dedikerat fan? Sök på internet efter artiklar om ABBA-samlare. Fråga din lokala skivbörsägare om han eller hon vet någon som söker just detta objekt? Eller be en släkting eller vän som kan till exempel Discogs, att sälja åt dig.

Kom ihåg

Grundregel: Var noga med att skicket du skriver är sanningsenligt och att din paketering är optimal, så köparen inte har något att klaga på när den får sin heliga graal. Det finns speciella kartonger anpassade för att skicka vinyl. Kan vara värt att välja "registered shipping" om du ska skicka något riktigt dyrt.

Värt att tänka på: Är att många överföringar görs via Paypal. Där kommer du också behöva betala en skatt. En försäljning i Sverige ligger på 3,4 procent av beloppet plus 3,25 kronor. Till utlandet kommer samma procentsats plus en fast avgift beroende på vilken valuta du tar emot. Det går dock att låta köparen välja "gift", alltså gåva och avgiften kan eventuellt bli lägre. Att skicka paketet kan kosta mycket pengar. Särskilt om det ska till USA. Men det är standard att köparen betalar frakten. Passa dig bara för att oväntade avgifter kan dyka upp längs vägen.