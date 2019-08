Häftig sekundstrid i Stålsvängen: "Det här kändes bra efter att ha rullat i SM-rallyt"

LÄS ÄVEN: Bildvimmel: Fartfyllt när rallyt Stålsvängen intog skogarna mellan Storvik och Hofors

Efter två av de tre sträckorna som tävlingen innehöll ledde Johan med 1,7 sekunder, efter att de hade varit snabbast på varsin sträcka. Jari tog i mest på avslutningssträckan och kunde sätta segermarginalen ”till hela” 1,7 sekunder, alltså omvänd tidsmarginal dem emellan.

- Jag åkte allt vad jag kunde, och tog Johan med 3,4 sekunder på sista sträckan, säger Jari Liiten, och fortsätter:

– Det här kändes mycket bra efter att jag rullade ett par varv vid SM-rallyt i Kolsva med Peugeoten.

- Det behövs en ny kaross på den bilen, så jag kommer att fortsätta att köra den fyrhjulsdrivna Mitsubishibilen även i de två återstående två deltävlingarna i SM, i väntan på att Peugeoten blir klar, avslutar Jari.

Även i den tvåhjulsdrivna klassen var det hårt i toppen. Tomas ”Lången” Pettersson från Grangärde tog ledningen på första sträckan med sin Ford Escort för Erik Brodin från Sandvikens MK och hans Volvo 940. På den långa andra sträckan gick Erik förbi och kunde ta hem segern med 3,7 sekunder trots att Lången även var snabbast på den sista sträckan av de två.

- Det gick verkligen bra på andra sträckan, säger Erik, och lyser med hela ansiktet. - Det var ju verkligen hård konkurens på de här rolig vägarna.

Erik blir trea totalt och Tomas ”Lången” Pettersson fyra efter Jari Liiten och Johan Wesslen.

Resultat Sandvikens MK ”Stålsvängen” 24 augusti 2019.

A-förare klass 1 4WD: 1) Jari Liiten, Sandvikens MK, Mitsubishi EVO, 15.31,0 2) Johan Wesslen, Films MK, Mazda 323, 15.32,7 3) Göran Lindström, Huddinge MK, Mitsubishi Lancer, 16.10,8.

B-förare klass 1 4WD: 1) Martin Holmgren, Films MK, Mitsubishi EVO 7, 16.15,6.

A-förare klass 2 2WD: 1) Erik Brodin, Sandvikens MK, Volvo 940, 15.48,1 2) Tomas ”Lången” Pettersson, Grangärde RRC, Ford Escort, 15.51,8 3) Roine Björk, Rasbo MK, VW Golf, 16.06,1 4) Oskar Sundell, Sandvikens MK, BMW Compact, 16.14,6 5) Kim Nilsson, Skutskärs MS, VW Golf, 16.15,0 6) Per Grubb, Fagersta MK, BMW 325, 16.18,6 7) Mats Larsson, Fagersta MK, Toyota Corolla, 16.22,7 8) Benjamin From, Järbo MK, Opel Ascona, 16.31,3 9) Eddie Lundqvist, Sandvikens MK, Peugeot 208 R2, 16.32,5 10) Magnus Wallén, Vallentuna MK, Nissan Sunny, 16.33,7 11) Magnus Olsson, Järbo MK, Volvo 240, 16.34,6 12) Christer Nilsson, Sandvikens MK, Opel Ascona, 16.37,2.

B-förare klass 2 2WD: Jon Johansson, Idkebergets MK, Volvo 940, 16.17,3 2) Claes Åström, Rasbo MK, d:o, 16.18,0 3) Wille Lennartsson, MK Speed, Volvo 240, 16.18,4 4) Stefan Hägglöf, SMK Gävle, VW Golf, 16.27,9 5) Jan-Åke Hamreus, Hofors MS, Vauxhall Astra CitCar, 16.47,2 6) Peter Reiman, Films MK, Volvo 940, 17.04,2 7) Niklas Albinsson, Fredriksbergs MK, VW Golf, 17.12,3 8) Magnus Berlin, Örsundsbro MK, Volvo 240, 17.50,1 9) Kjell Mattsson, Östhammars MK, Peugeot R6, 17.57,0 10) Robert Johansson, Hofors MS, Volvo 240, 18.38,1 11) Morgan Hedqvist, Hedesunda MK, Opel Manta B, 18.53,5.

C-förare klass 2 2WD: 1) Rikard Berglund, SMK Gävle, Volvo 240, 16.42,3 2) Adam Backström, Ludvika MS, Volvo PV 544, 16.53,4 3) Robin Jonsson, Järbo MK, Volvo 240, 17.26,3 4) Patrik Greis, Sandvikens MK, Opel Manta B, 17.43,8 5) Alexander Nordqvist, Gestrike RT, Saab 9-3 T, 17.44,1 6) Mikael Coyet, Sandvikens MK, Opel Ascona, 18.00,3 7) Niclas Johansson, Hofors MS, d:o, 18.48,0 8) Peter Westerberg, Sandvikens MK, d:o, 19.04,6 9) Daniel Bennerstam, Mälaröarnas MK, Renault Clio, 19.05,7.

B-förare Klass 3 Grupp F: 1) Kent Nilsson, Almunge MK, Volvo 240, 18.29,8 2) Johan Wikström, Skutskärs MS, d:o, 18.50,0.

C-förare Klass 3 Grupp F: 1) Robin Dahlqvist, Sandvikens MK, VW Golf, 18.39,9 2) Roger Andersson, Films MK Volvo 940, 19.41,8 3) Urban Jonsson, Borlänge MK, Volvo S70, 20.43,1 4) Michael Hedberg Nylin, Sandvikens MK, Suzuki Swift, 20.54,3

A-förar Klass 4 Grupp E: 1) Andreas Johansson Hovind, Enköpings MK, VW Golf, 17.56,7.

B-förare Klass 4 Grupp E: 1) Fredrik Jansson, Hofors MS, Saab 9000, 18.09,3 2) Fredrik Wistedt, Skutskärs MS, Volvo 940, 18.54,4 3) Andreas Prepula, Småbacka MK, VW Golf, 19.18,7 4) Ida Törnhult, Gestrike RT, Toyota Corolla, 28.01,5

C-förare Klass 4 Grupp E: 1) Jonas Byrevik, Films MK, Volvo 240, 19.21,8 2) Jimmie Åhlén, Enköpings MK, Saab 9000, 19.22,7 3) Mathias Pettersson, Sandvikens MK, VW Golf, 20.13,8.

Klass 5 Appendix K (2WD) samt Grupp H t.o.m -74: Jari Saarinen, MSK Kvarnvingarna, Volvo

240. 16.38,5 2) Jan Åhlander, Hedesunda MK, d:o, 16.55,4 3) Thor Östlund, Hedesunda MK, d:o, 17.09,2 4) Stefan Norberg, SMK Hedmora, d:o. 19.04,0 5) Stefan Andersson, Almunge MK, Ford Escort, 19.22,0.

Ungdomsrally: 1) Sixten Westman, Almunge MK, VW Polo, 18.53,8 2) Oskar Wiklander, Woxnadalen MK, Suzuki Swift, 20.44,9 3) Arvid Larspers, Hedesunda MK, Volvo 240, 20.54,4.