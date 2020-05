Halvans bildminne: Då navigerade man med hjälp av en sextant

Med en sextant för man ner solen till horisonten och kan på så sätt en läsa av en vinkel på instrumentet mellan solen och horisonten. Just den vinkeln, det året, vid just det datumet och tidpunkten så kan man bara befinna sig på en viss linje på jordklotet. Tiden är otroligt viktig. Man mäter solhöjden tre gånger per dag. På natten kan man göra lika med stjärnor. Med död räkning och sextant kan man hålla reda på var man ungefär befinner sig på haven.

Efter kriget mellan USA och Irak, det så kallade Kuwaitkriget, kunde elektronikbolagen lätt plocka ner signalen från satelliterna och bygga GPS:er till vanligt folk.

Bilden är tagen på väg till Åland, det är inte så ofta man har fri horisont i Bottenviken.

En kul historia är att min kollega på GD, Nick Blackmon, likaså seglare, ville köpa en sextant. Han satte ut en annons i GD. ”Sextant Köpes”. Ni kan ju tänka er vilka som ringde. Nicks fru Birgitta kan berätta om samtalen hon fick svara på. Någon som ringde ville ha en trekant.

Lasse Halvarsson

lasse.halvarsson@telia.com