Halvans bildminne: Först Tyson, sen Dr Hook - The Big Apple levererade

Åkte upp till Harlem och Apollo Theatre för att se deras berömda show, The Amateur Night, som skapat så många världsartister. Men döm om min förvåning när konferencieren presenterar Mr Mike Tyson, boxaren. Han satt som publik men gick upp på scenen och vinkade. Jublet blev enormt, jag trodde taket flyga av. Det var nästan bara jag och en handfull till som var vita i publiken.

Jag går så nära scenen jag kan innan jag blir stoppad av Tysons livvakter. Ingen idé att börja bråka precis. Jag har bara min lilla fina Contaxkamera med. Trycker av och backar tillbaka.

Nästa upplevelse är på 5th Ave & 13th St. Lone Star Cafe. Vi sitter och äter. Under tallrikarna ligger tabletter med klubbens program. Kollar lite förstrött, Dr Hook fredag 29/1 - men, men det är ju i dag. Kan det vara möjligt?

Visst, plötsligt dyker Dr Hook himself upp med lappen för ögat, bootsen och bandet Lucky Seven. Det var bara att ta fram kameran igen. Fick höra "Sylvias Mother", "A little bit More". Vilka låtar, inga livvakter, vilken kväll. Det är Texas flagga i bakgrunden om ni undrar. The Big Apple levererar.

Åk till New York. Ta med kameran!

Lasse Halvarsson

