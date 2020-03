Halvans bildminne: Lång väntan på Wickbom som aldrig kom...

Tagen i oktober 1987. Hoppas jag minns rätt nu. Det är i en trappuppgång på Staketgatan. Jag sitter och väntar på att justitieministern Sten Wickbom ska dyka upp. Reportern har dragit för att skriva.

Justitieministern har just fått sparken för att spionen Stig Bergling har rymt under en permission. Sten har gått under jorden. Ingen vet var ministern tagit vägen. Pressen jagar honom. Vi på GD vet att han hade en lägenhet i Gävle efter en tid som generaldirektör på Lantmäteriverket. Vi tror att han kan ha tagit sin tillflykt dit eller kommer dit.

Jag får sitta i trappen och vänta till pressläggning vid midnatt. Okul uppdrag men han dök aldrig upp. Så var det många gånger att vara fotograf, man fick vänta och vänta. Det var två saker jag var bra på, ett, att vänta och två, att gå baklänges och samtidigt fotografera. Tittar man på detaljer på bilden kan man se fotoryggsäcken i läder, Leican på bröstet utan blixt, och Stornos mobiltelefon liten och nätt. Det var grejer det. Det var säkert för att det var så märkvärdigt med en bärbar telefon som jag tog bilden.

Lasse Halvarsson

lasse.halvarsson@telia.com