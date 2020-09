Halvans Bildminne: Nu brottas det vitryska folket mot Aleksandr Lukasjenko

Sverige hade bra brottare i världsklass som Mikael Ljungberg och Martin Lidberg, även Loke hade flera brottare med i EM-truppen. Vi skulle även se till att GD fick färska texter och bilder från EM. Så Hasselblads telefotosändare var med, jag gick på rött i tullen för att visa upp vad jag hade för att slippa trams. Tullaren hade aldrig sett något liknande, han hade ingen aning om vad han tittade på.

It is a wirephototransmitter försökte jag. Yes I know, I know, sa tullaren och vred på skärmmössan. Han ville inte tappa ansiktet så han sa, ok och släppte in mig i landet. Väl inne på hotellet riggades utrustningen, det var svårt att komma åt telefonjacket, det fanns inget. Jag bröt försiktigt bort golvsockeln där telefonkabeln gick in, jodå där bakom fanns jacket. Bara att koppla på krokodilklämmorna och saken var biff. Det var bara en sak, det satt en mikrofon där också, avlyssningen av rummet.

Kolla pilen så ser ni mikrofonen. Den gode Aleksandr Lukasjenko hade då suttit fyra år vid makten och hade redan järnkoll. Medan jag brottades med att sända bilder brottades de svenska brottarna mot domare, taskig mat, risiga hotellrum och ojusta motståndare.

Men dom här idrottskillarna gnällde aldrig, inte ett pip om taskiga förhållanden, allt fokus låg på matcherna. Underbara idrottskillar.

Det var många vakter och poliser i olika uniformer på plats. Jobbet flöt hur som helst på bra för oss, det var bara advokat Pelle Svensson som fick böta för han gick mot röd gubbe. Den lilla bilden är från marknaden vid Dinamostadion. Det kändes som att där fanns allt att köpa för pengar.

Nu brottas det vitryska folket mot Aleksandr Lukasjenko, känns som om han snart är nere i brygga.