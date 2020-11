Halvans Bildminne: Sven behövde se fit ut i badbyxor

Han var verksam här i Gävle på Folkteatern från 1983 till 1986. Dom här bilderna togs 1986. Sven skulle vara värd för Guldbaggegalan 1986 iförd vit smoking. Det hade Expressen fått nys om. Kvällstidningens legendariske bildredaktör Lasse Fahlén ringde mig och frågade om jag kunde fixa en bild på Sven i vardagsmiljö i Gävle. Helst så långt från en vit smoking man kunde komma.

Ringde Sven och sa som det var. Häng med på gymmet, sa Sven. Han skulle spela in ”En film om kärlek” så han behövde se fit ut i badbyxor, därför tränade han hårt. Jag blev överlycklig när jag såg Sven på gymmet där på Timmermansgatan mitt emot Matildas, pylsiga grå byxor och en slapp t-shirt, skäggstubb och okammad. Perfekt. Ni ska veta att det här var under värsta Susanne Lanefelt perioden. Man skulle definitivt inte se ut som herr Wollter på gymmet, ja ni fattar. Sven såg ut som en obäddad säng jämfört med några Susanne Lanefelt-look-a-likebrudar som smög omkring i lokalen och försökte flirta in sig.

Lasse Fahlén ringde och tackade, sa att det här blir perfekt. Kul att mina och dina idéer klickar i varandra. Tack Sven Wollter tänkte jag. Sven hörde också av sig många år senare, han ville ha tag i bilderna till sin egen bok Bakljus, en memoarbok.

Må fan ta covid 19.