Hampus Larsson växte upp utan föräldrar – hittade ny familj i Pridekretsen: "Homofobin finns kvar i Gävle"

När Hampus Larsson fortfarande var mycket liten omkom båda hans föräldrar i en bilolycka. Under pandemin somnade även hans storebror oförklarligt in i sömnen. Däremellan har han letat och funnit själv. Han har vuxit upp hos sin sin farbror efter sina föräldrars olycka och under uppväxten också varit hos sin moster och hennes man. Dessutom har han hittat en annan familj i Pridegemenskapen.

– Jag är tacksam att jag fått mycket berättat om mina föräldrar och fått se massa bilder. Jag har lärt känna dem den vägen. Sedan är jag också tacksam att jag fått vara hos min moster och hennes man, berättar Hampus Larsson.

– Idag är det mest att jag påminns om det när det större grejer, som när jag tog studenten. Då kommer det "Ja, just ja, jag har inga föräldrar".

När Hampus Larsson berättar att han förlorat en kusin som stod honom nära under barndomen, börjar det nästan kännas löjligt. Hur mycket sorg ska en person hinna gå igenom innan han ens hunnit fylla 20 år? Men Hampus Larsson har blivit bra på att bearbeta sina känslor.

– Det är klart att det varit ett jobbigt år då han som jag kallade min storebror gick bort – och pandemin på det. Mängden nära och kära jag förlorat stämmer bättre in på någon som är 80 år, konstaterar han.

Jag kom på att jag var bög när jag var omkring elva men jag gick snabbt in i förnekelse och "det är bara en fas-fasen".

– När det gäller sorg bearbetar jag med att skämta. Det fungerar bra för mig.

Förlusterna har staplat sig på varandra men är det någon Hampus har hittat så är det han själv.

– Jag kom på att jag var bög när jag var omkring elva men jag gick snabbt in i förnekelse och "det är bara en fas-fasen". Jag hade flickvän för att bevisa något för mig själv. Men till slut fick jag erkänna att "Nej, jag känner ingen attraktion till tjejer över huvud taget."

För sex år sedan bestämde han sig för att ta klivet ut ur garderoben. Han skrev ett Facebook-inlägg och stängde av notiserna.

Han var egentligen inte rädd att inte bli accepterad av de som stod honom närmast utan tvekade mer på hur andra skulle reagera när han visade vem han var på riktigt.

Det är faktiskt så att jag klär mig mer maskulint här för att inte hamna på akuten, homofobin finns absolut här.

– Tyvärr måste man vara beredd på trakasserier och påhopp när man är utanför normen. Man ska inte acceptera det men man måste vara beredd på att det kommer hända, säger han.

Det som störde Hampus Larsson mest när han kom ut som homosexuell var alla som sa "Jag visste det redan".

– Jaha? Då kunde du ha hjälp mig att förstå att jag är bög och att det är okej?

För den som lever i tron att Gävle är en stad där vi kommit långt när det gäller synen på HBTQI-personer så har Hampus Larsson dåliga nyheter.

– Jag gillar att experimentera med kläder som normativt är feminint, men jag gör det inte här idag. Det är faktiskt så att jag klär mig mer maskulint här för att inte hamna på akuten, homofobin finns absolut kvar här i Gävle och i resten av Sverige.

När Hampus Larsson var 16 år blev han påhoppad av ett gäng killar i 25-årsåldern för att hans läggning stack dem i ögonen. Det slutade "bara" med blåmärken och skrapsår den gången.

– Då är jag "bara" homosexuell. Jag vågar knappt föreställa mig vad transkvinnor råkar ut för.

Gävle Prides ordförande Johanna Eskman har spelat en viktig roll i Hampus liv. Det var hon som fick in honom att bli aktivist och engagera sig för HBTQI-rättigheter.

– Jag kände mig sedd och hörd i Pridegemenskapen och idag brinner jag för att få ut kunskap till yngre, vad det innebär att vara queer exempelvis. Idag vet att jag vill jobba med människor och kan jag hjälpa någon att hitta sig själv är jag glad.

Hampus Larsson har själv föreläst för unga på skolor och anser att skolorna kan göra mycket mer för att få ut kunskap.

–Min högstadieskola, Stora Sätraskolan, hade en "Kärleksvecka" varje år där man fick jobba med ämnen kring gemenskap och kärlek. Då upplevde jag för första gången att vi fick lära oss om samkönade relationer när en gästföreläsare var där. Det var brist på det under sexualkunskapen.

– Jag tycker det borde finnas i kursplanen att lära ut grunderna om HBTQIA+ och att lära niondeklassarna om att all sex inte behöver vara penetrerande sex och om preventivmedel.

Under Pridefestivalen i Gävle kommer Hampus Larsson agera flygande reporter och hälsa på olika paradgrupper på stan, något som livesänds genom Gävle Prides Youtube lördag 14 augusti.

Dessutom lanserar RFSL Gävleborg podden "Queerbubblan" under en queerfrukost 09.30 på "Pride house" (Musikhusets café). Hampus Larsson, Nora Langeron och Emmy Jansgård ska prata om så kallad "pinkwashing" som handlar om att stora varumärken använder regnbågsfärgerna för sin egen vinning mer än något annat.

– Ja, gör de så mycket mer för HBTQI-communityn än att sätta färg på sin logga?