Det är skyltar och vajrar som behöver ses över vilket gör att E4 mellan Gävle och Axmartavlan i riktning mot Söderhamn stängs av från klockan 18, det skriver Trafikverket.

Reparationsarbetet beräknas pågå under natten fram till klockan 6 på onsdag morgon. Under tiden för arbetet kommer trafiken vid området i stället att ledas om via väg 583, gamla E4.