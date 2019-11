Han är årets konferencier vid bockinvigningen – och här är artisterna: "Nu kan jag äntligen berätta"

Radioprataren Titti Schultz har redan varit konferencier. Nu är det dags för hennes förra arbetskollega Roger Nordin.

Roger Nordin är född i Gävle och startade sin radiokarriär som 13-åring på Gävle Närradio.

"Jag kommer hem igen till jul! Nu kan jag äntligen berätta att jag kommer att vara konferencier vid årets Bock-invigning på Slottstorget i Gävle", avslöjade Roger på sin Instagram under tisdagen.

- Det känns som en fantastisk ära att få komma hem och ta hand om detta hedersuppdrag. Gävle är alltid hemma och eftersom jag fortfarande har familj och stuga i trakten så känns det extra roligt att få vara med. Julbocken i Gävle är verkligen en fantastiskt fin jultradition, värd att bevara och försvara, säger Roger Nordin i ett pressmeddelande.

– Vi försöker alltid ha lokala inslag vid invigningen. Därför känns det jätteroligt att vi får hit en Gävleson, säger Maria Wallberg, bockens talesperson.

Charlotte Perrelli kommer vara årets dragplåster, enligt Wallberg. Hon kommer bland annat att framför några låtar tillsammans med Gävle gospelkör. William Segerdahl från Idol 2018 kommer att framför en svensk version av Elton Johns låt "Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Det unga stjärnskottet Christoffer Jonsson från Helges i Gävle kommer att framför en engelsk poplåt.

– Jag tycker att vi har fått ihop en bra mix. Vi har en riktigt stor artist samt några lokala inslag, säger Wallberg.