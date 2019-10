Han rakar skägg till förmån för Mustaschkampen: "Jag visste inte vad prostatacancer var för några år sedan"

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Under november pågår kampanjen Mustaschkampen för att lyfta medvetandet kring prostatacancer. En av de som klivit på kampen är barberaren Haval Bimbash. Hans shop ligger på Storgatan och har varit öppen i ett och ett halvt år.

– Min svärfar fick diagnosen för ungefär tre år sedan, Jag visste inte vad prostatacancer var innan dess, säger Haval Bimbash.

Han berättar att han tog reda på mer om sjukdomen genom att läsa böcker. På så vis fick han reda på om att man kan ställa diagnosen via ett så kallat PSA-blodprov, att en tidig diagnos kan påverka sjukdomsförloppet och att män som fyllt 50 bör genomgå testet.

– Det borde kanske finnas nåt liknande som det redan gör för kvinnor och bröstcancerundersökningar.

Havel Binbash barbershop osar nostalgi. Härliga detaljer överallt, cigariller ligger i en trälåda och på ett glasbord bredvid soffa i Chesterfieldstil står en karaff med whisky.

– Njae, inte whisky direkt, det är utspädd kallt te, skrattar Haval Bimbash.

Jazz hörs i behaglig ljudnivå från högtalare. Musiken är viktig för Havel, han väljer musik efter tid på dagen.

– Swing, Jazz, soft musik helt enkelt. På eftermiddagen kanske det spelas lite mer fartfylld musik, men ingen radio, säger Havel Banbash.

8 november skänker han dagskassan till förmån för Mustaschkampen. Det är redan kunder inbokade och han tror dagen blir fulltecknad.

– Jag kommer ha en digital sparbössa också, så kan kunder, eller andra kan skänka pengar till forskningen.

Fakta:

Prostatacancer är en tumörsjukdom som uppstår i prostatan, en körtel som har formen av en valnöt och sitter under urinblåsan. Sjukdomen drabbar cirka 10 000 män per år och är Sveriges vanligaste cancerform. Cancern är ytterst ovanligt hos män under 50 år och genomsnittsåldern vid diagnos är 70 år. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men minst fem procent av prostatacancerfallen är ärftliga. Med nya mediciner och behandlingsmetoder blir de allra flesta botade eller lär sig leva med sin cancer.

Mustaschkampen är Prostatacancerförbundets årligen återkommande kampanj för att lyfta medvetandet kring prostatacancer och manlig hälsa.

Källa: Prostatacancer förbundet