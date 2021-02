Här är anonyma instagrammaren som driver med Gävleborna

Det var bara en tidsfråga innan Bernie Sanders skulle komma till Gävle.

Meme-kulturen är i dag så utbredd att alla större memes, som den surande Bernie Sanders-bilden med vantar, i dag självklart får lokala tolkningar.

Gävle-versioner av Bernie Sanders kunde man se lite här och var, bland annat gjorde Stadsbiblioteket en, men säkrast hittar man Gävle-memes på Instagram-kontot The Typical Gavlebon.

Kontot drivs av en person som vill vara anonym, men som har ställt upp på en mejlintervju.

“Stolt över å hata ditt ursprung eller hatar du å va stolt över ditt ursprung? Vi är både och”, skriver The Typical Gavlebon i en presentation av kontot som på olika sätt driver med Gävle, Gävleborna och vår självbild, alltid med en självironisk glimt. Mottot kommer från Gävle-bandet Doktor Kosmos: “Seriöst är värdelöst”.

Memesen kan handla om hur vi Gävlebor aldrig slutar tjata om snökaoset, fastän utsocknes himlar med ögonen åt oss, de kan driva med hur löjlig dialekt vi har, med lokalkändisar som Di Leva eller, självklart, med Gävlebocken.

Antingen tar The Typical Gavlebon ett populärt meme, som nu senast Bernie Sanders, och gör en Gävle-version av det, eller så får en uppmärksammad lokal händelse eller ett fenomen ett meme-format, med det kaosartade regionfullmäktigemötet som senaste exempel (“vem vare som tröck?”).

The Typical Gavlebon har tidigare haft andra “The Typical …”-konton och när hen återvände till Gävle efter att ha bott på annan ort så har återkomsten tillsammans med extra tid att slå ihjäl under pandemin gjort att Gävle-memesen blivit mer frekventa och populära.

– Jag är uppväxt på en mindre ort i kommunen. Under uppväxten räknades jag inte som en Gävlebo, men när jag bodde i ett annat län blev jag för första gången klassad som Gävlebo. Idag bor jag i Gävle. Jag tror det här ger mig några olika perspektiv för att fånga ”den typiska Gävlebon”.

Meme-fenomenet har blivit så utbrett och dominant att det har argumenterats för att memes är vår tids definierande kulturella uttryck och någonting som bör tas på allvar. Memesen ses som långtifrån bara simpla skämt utan som en berättelse om vilka strömningar som finns i samtiden.

Vad är då ett meme? Ursprungligen myntades begreppet av evolutionsbiologen Richard Dawkins, då i betydelsen att ett meme är en kulturell motsvarighet till naturens gener. I dag har memes kommit att få betydelsen de bilder/texter/filmer som blir virala. Institutet för språk och folkminnen har följande definition av vad ett meme är: “I dag har meme framför allt kommit att användas om en viss sorts skämt som sprids i sociala medier. En vanlig typ av meme är att man tar en bild som förses med en text, och sedan plockas skämtet upp av någon annan som varierar texten. Man använder bestämda ramar för att skapa nya skämt utifrån samma förutsättningar.”

Meme-kulturen tog fart på allvar när intresset för sociala medier exploderade och har utvecklats från gulliga katter, där katten med den roligt obegripliga texten “I can has cheezburger?” är mest känd, till dagens varierande flora där alla uppmärksammade kulturella eller politiska fenomen snart har fått sitt eget meme. Ibland förutsägbart, ibland mer slumpmässigt – som när en trött och kall Bernie Sanders med vantar på en fällstol, till hans egen häpnad, blev viral.

Ursprungligen var memes tämligen harmlösa, men i takt med att kulturkriget på nätet har intensifierats så har memes allt mer kommit att användas som ammunition i detta krig. De senaste åren har de analyser som skrivits om memes i internationella kulturtidskrifter inte sällan fokuserat på hur de utnyttjas av mörka krafter, inte minst av högerextremister som bland annat kapade och gjorde ett meme av Pepé the Frog.

Memes är en del av ungdomskulturen och att memesen har blivit vassare och fått en mörkare ton har analyserats som ett tecken på att memesen reflekterar en dystrare världssyn hos den unga generationen, från klimathotet till hur pandemin drabbat de ungas framtidsutsikter.

The Typical Gavlebon menar att hen uppskattar lokala humorister som Berglins, Ulf-Ivar Nilsson och Nanna Johansson, men att hens största inspirationskälla snarare är nätets memekultur och att låta den appliceras på Gävles förhållanden.

Vad är det då för Gävle som visas upp på kontot The Typical Gavlebon? Alla städer har sin kultur, stämning och gemensamma berättelser att förhålla sig till, och det är snarare självironi än lokalpatriotism som dominerar Gävle-memesen. Typisk är parodierna på Netflix-serien “Emily in Paris”, där den glamourösa influencern har klippts in i Gävle-miljöer istället för i metropolen Paris. Vissa bilder har inte heller syftet att framkalla skratt, utan de söker mer en igenkänningens nostalgi. Det skämtas också om allt från Brynäs medgångssupportrar till hur hopplöst det är att nätdejta i Gävle.

– Jag tror vi älskar att hata att älska Gävle – och tvärtom. Det är vår stad. Den må vara trist och medelmåttig ibland, men det ska ingen annan ta sig rätt att påpeka för oss. Jag har inte alltid varit stolt över Gävle, men det skulle jag inte ha erkänt för någon utböling! Idag trivs jag med att bo i Gävle.

Memesen om Gävle kräver nog att man har en ganska god kännedom om staden för att kunna avkodas. Därmed skapas också en lite intern stämning som är gemenskapsbyggande. Inte för att det är ett syfte som The Typical Gavlebon har med kontot.

– Jag strävar inte efter att skapa någon gemenskap egentligen, men jag letar samtidigt efter våra gemensamma nämnare. Men för att knyta an till din fråga om självdistans så tror jag inte ett memekonto kan skapa stordåd, men att få skratta, eller sucka och dra lite på smilbanden, är trots allt inget att underskatta.

På ett sätt förutsätter dock Gävle-memesen en gemenskap. Man måste bo eller ha bott här för att förstå dem och om någon utifrån skulle gissla samma saker kanske vi inte skulle ha skrattat lika gott.

– Som med de flesta okontroversiella ämnen, som vilken stad man kommer ifrån eller vilken dialekt man har, tror jag de flesta har rätt bra självinsikt. Det är lättare att skratta åt sig själv med någon som vet vad de snackar om. Om någon utan Gävleanknytning skulle försöka skämta om våra tjocka L eller våra breda Ä:n skulle vi nog bara bli irriterade.

Nu får vi bara invänta nästa stora virala fenomen och se hur The Typical Gavlebon placerar in det här i staden vid Gavleåns mynning …

Fotnot: Instagram-kontot med Gävle-memes hittas på https://www.instagram.com/thetypicalgavlebon/