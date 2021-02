Här är årets kandidater till Local Heroes – rösta på din favoritlåt!

LYSSNA: Upptäck våra lokala musiker i vår Spotify-lista med alla låtar läsarna nominerade

Fram till 22 februari är det i sann Local Heroes-tradition möjligt att rösta i kategorierna "Årets låt" och "Årets live" för läsare av Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Resten avgörs med hjälp av en jury av kunnigt "branschfolk" från trakten. Juryn och processen bakom kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Frågor kan mejlas till simon.ridell@mittmedia.se.

Årets låt

Nonsa - "Fly iväg"

"Fly iväg" var inte den enda låten av Nonsa som fanns med i snacket hos urvalsjuryn. Det är knappast konstigt, det unga Gävlebandet har uppenbar känsla för hitmelodier och sångaren Simon Fernströms Thåströmska desperation i sången fångar ens uppmärksamhet. Lyssna nu, om stjärnorna står rätt kanske du kan säga att du var före alla andra senare.

Pappa Larsz/ DJ Oz - "De fina rummen"

"Blev aldrig bjuden till fester i Villastan – Kom dit objuden som ett värsta fyllefan – synd – för där fanns det alltid fräscha flickor – smög in badrummet – fyllde båda fickor" och så hans punchline "fortfarande Andersberg, dummer". Det är rader som placerar Pappa Larsz högt när det gäller socialrealistiska musikskildringar av Gävle det gångna året. Räcker det hela vägen för rapparen?

Lehnberg, Slim Vic – "Glaskupad (Axel E Remix)"

Axel E:s remix av "Glaskupad" från Lehnberg och Slim Vics album har snart streamats en halv miljon gånger på Spotify. Stämningsfull, svävande, sval – det är som att en svalkande vind träffar ens solbrända ansikte. Tja, "Glaskupad" går att fylla med alla slags känslor. Den rymmer det mesta och det är nog därför människor tagit till sig den. En triumf för den elektroniska scenen i Gävle.

Avra, Ida Long - "Losing control"

Avra och Ida Longs samarbete är ännu ett kvitto på att den elektroniska scenen i Gävle spritter av kreativitet just nu. Ida Longs viskande och upphackade sång ter sig närmast övernaturlig och det är inte ett grepp man hör varje dag. På "Losing control" finner Avra och Ida Long ett unikt sound tillsammans.

Årets release:

Jessica Bohlin – "Från norr till söder"

Jessica Bohlin kom från ingenstans med lastbilslåten "Nu drar vi på" för ett par år sedan. Hamrångetjejen går en ljus framtid till mötes inom svensk countrypop – mycket tack vare att hon har en röst med ett eget ID, en sådan där med lite egenheter som är direkt igenkännbar. Albumet "Från norr till söder" är hennes första fullängdare. Låtar som titelspåret och "Himlen brinner" har flera hundratusen streams.

Prescriptiondeath - "Suffering totality"

Grindcore-tronarvingar till internationellt renommerade Gävlestoltheterna Gadget? Definitivt. "Suffering totality" är ett album som är precis så furiöst, explosivt, snabbt och skoningslöst som genren ska vara. Som en rabiessmittad hund som tappat det helt. Albumet är 21 låtar långt men oroa er inte över någon slags mastodontlyssning – det klockar in på 17 minuter.

AKB - "Marianergraven"

AKB, Anna-Karin Berglund, har prisats förr på Local Heroes, som bästa soloakt. Under 2020 har hon släppt ett fullängdsalbum för första gången, så att hon är tillbaka och röstats fram som kandidat till flera kategorier igen är inte konstigt. Hennes ljudlandskap griper tag i en och släpper inte taget.

The Entire Cast - "On holiday"

The Entire Cast har rötterna i Gävlebandet No Coda. Deras "On holiday" är en indierockpärla som har potential att förtrolla en publik utanför landets gränser. Det dröjde fyra år från kanonsinglarna "Trixxy" och "Spider hands" till att de släppte albumet – och det är bara att tacka ödmjukt för att de till slut fick ut plattan.

Årets nykomling:

Nonsa

Lovande Nonsa är nominerade i flera kategorier. De består av Simon Sundkvist, trummor, Niklas Holmgren, bas, Maks Mickieiwicz, gitarr och Simon Fernström, sång och kompgitarr.

Lisa Peterson

Det här är minst sagt udda. Men det är trots allt 2021 nu och det kräver minst en avatar bland kandidaterna. Lisa Peterson är egentligen Amanda Örtenhag (Bland annat Sandvikenbandet Mendy). Hon är en av karaktärerna i häst- och äventyrsspelet Star Stable och för att ta ett exempel har låten "I'll be there" streamats över 700 000 gånger på Spotify.

Le Cantaloupe

Nykomling? Nja. Petri Jokinen som Le Cantaloupe egentligen heter har närmare 20 år i "branschen". Men projektet är helt nytt. Soundet tar en tillbaka till den house som fanns runt millenieskiftet, kanske tidigare, och ja – det känns fräscht igen.

Christoffer Jonsson

Artist, musiker, producent, låtskrivare. Unge Christoffer Jonsson har många strängar på den berömda lyran och har siktet inställt på att slå med sitt pophantverk. Har haft ett mycket produktivt 2020 där han levererat flera popörhängen.

Årets live:

Pushfestivalen

"En minst sagt annorlunda upplevelse" var festivalarrangörernas egna beskrivning av det hela. Pushfestivalen spreds ut till olika spelplatser men kreativiteten i kölvattnet av coronan visste knappt några gränser. "Flytande ljudminnen" 4 oktober då besökare kunde låna en kanot och paddla ut på Lundbosjön i Oslättfors för att lyssna till artisten Kajsa Lindgren sticker ut.

Viktor Zeidners "Toffelvaka" med mera

Skivbolagets Lamours starke man har inte sparat på streamingkrutet i år. I adventstider körde han bland annat "Toffelvaka" då han auktionerade ut sina slitna studiotofflor för en blygsam summa. Det var snurrande lussebullar på vinyler, "Toffel-cam" och ett inte jätteintensivt budkrig. Helt seriöst? Nej. En fingervisning om hur förtjusande larvigt och kul man kan ha med streamingformatet? Ja.

BBTV

BBTV står förstås för Backbeatbolaget Television. Mytomspunna Kungen i Sandviken huserade bland annat smått kultförklarade rapparen Fejs i en av deras streams. I somras, när pandemin gick på lågvarv, fick Bottenvikens Silverkyrka Kungen att gunga trots statliga pandemigränsvärden. Dessutom: De bistår med matlagningsklipp på deras youtube.

AKB

Det är lätt att försvinna bort i AKB:s ambient, den saken står klar. Det hann bli några framträdanden under året och musiken är ju som gjord för att bara sitta på sin stol och förlora sig själv i existentiella tankar. Det är väl ungefär allt vi haft för oss i år va?

Årets producent:

Emrah C

Emrah Celik är utbildningsledare på Folkuniversitetet i Gävle by day och en oerhört produktiv producent by night. Hans 2020-alster har räckvidd långt utanför Sveriges gränser, ofta till artister baserade i Turkiet.

Maneten

David Holm, som Maneten egentligen heter, är en annan centralfigur i den blomstrande elektroniska scenen i Gävle. I år har han släppt albumen "Touch and time" och "Bits and flashes". Maneten har alltid nära till både det oemotståndligt dansanta och humorn. Det blir definitivt aldrig en tråkig stund.

Avra

Alexander Holmqvist är en del av Kontrast-kollektivet som anordnat klubbar i Gävle – ja, på den tiden man fick det alltså. I år har han också släppt två låtar tillsammans med profilstarka Ida Long (All the shit you do, Losing control) som lämnar en med känslan att det onekligen hade varit trevligt med ett helt album. Hoppas!

AKB

Nominerad i ett antal kategorier! Så det finns redan läsning om AKB i den här artikeln.

Årets musikvideo

Axel E - "Silverhöjd"

OBS: Vi har blivit uppmärksammade på att Axel E:s musikvideo till "Silverhöjd" är från 2019, ett år för gammal, och inte uppfyller kraven. Vi skyller på den berömda "mänskliga faktorn". Videon kommer ersättas med en annan kandidat.

The Most Desperate Hour - "Echoes"

TMDH är egentligen Adam Lindgren och kommer från Gästriklands skogar. Hans stämningsfulla rock gör ingen hemlighet av det. Vem vill inte ut och hugga ner träd till ved som någon slags terapiform efter att ha lyssnat på "Echoes"? Rök, träd, mörker och strimmor av ljus, det går nästan att känna sågspånsdoften. Videon är filmad och redigerad av Emil Westin Skogh.

Prescriptiondeath - "Self Liquidated Pt. 2"

Prescriptiondeaths video till "Self Liquidated Pt. 2" är ännu ett kvitto på vad det handlar om. Det vill säga, ja, du gissade rätt – rent ursinne. Videon består av klipp från deras spelningar.

AKB - "Saktmodet"

"Saktmod" är ungefär "stillsam och fredlig läggning". Videon är en dans framförd av PJDC och de gillar, enligt egen utsago att "utforska artistiskt ursprung".

Årets solo:

Mangoo

Mattias Brånn är en av Gävles stora stjärnor, men han lyser inte starkast på det lokala planet – för trots en världshit som "Eurodancer" (Ja, du har hört den) i katalogen är det inte alla som vet att han ens är Gävlebo. I år har han bland annat släppt låten "Happi" som använts i reklam för Paris Hilton och Kim Kardashians klädmärke. Det säger ju onekligen något om vilken nivå Mangoo verkar på.

Jessica Bohlin

Nominerad även i "Årets release".

Maneten

Nominerad även i "Årets producent".

Axel E

Nominerad i två andra kategorier.

Årets band:

Nonsa

Nominerade i två andra kategorier.

The Entire Cast

Nominerad i en annan kategori.

Prescriptiondeath

Nominerad i två andra kategorier.

Ismael

Ismael släppte albumet "Doggerland" under 2020. Ett album om klimatet, att det inte går att köpa sig lycklig och om ensamkommande barn bland annat. En medmänsklig rockplatta som blivit det mångåriga bandets mest framgångsrika. Låtar som "Små muskler" och "Trapphus" har klättrat över 10 000-strecket i streams.