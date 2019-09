Här är Bandidos – uppbyggnad, märken och interna regler

Bandidos är liksom Hells Angels och Satudarah en av de så kallade enprocentklubbarna – den procenten som anser sig stå utanför lagen – och grundades 1966 i Texas, USA. På 1990-talet kom klubben, genom Danmark, in i Sverige och är ett av vad polisen kallar "självmarkerande gäng", vilket betyder att de själva bär kända attribut som västar, tröjor eller tatueringar som visar dess tillhörighet. Detta används för att visa att man är villig att bruka våld.

Bandidos uppfyller EU:s kriterier över vad som klassas som organiserad brottslighet. Det finns elva kriterier, varav minst sex måste uppfyllas. Bandidos uppfyller alla.

Gängets färger är rött och gult och dess sfär kallas internt för "Red & Gold-family". Dess symbol är "The fat mexican", en man med stor sombrero, pistol och machete. Alla fullvärdiga medlemmar ska köra Harley Davidson-motorcykel, men om motorcykeln inte kan köras får inte medlemmen bära "The fat mexican" på sina kläder.

En fullvärdig medlem får lämna klubben, då i "good standing" eller "bad standing". Den förre gäller vid personliga skäl som flytt eller sjukdom, medan den senare sker om medlemmen läckt information till polisen eller brutit mot reglerna. Då ska tatueringar täckas över eller tas bort och kontakten med klubben måste upphöra omedelbart. Ute i Europa har medlemmar i "bad standing" dödats och NOA misstänker att så även skett i Sverige.

I Sverige har Bandidos flera supportergrupper, som Chicanos och X-team, vilka lokalt har sitt säte i Sandviken, och försöker successivt expandera. I dag finns elva avdelningar, internt kallade "chapter" eller "charter". De flesta finns i Skåne och på västkusten, de nordligaste är Karlstad och Stockholm. De lokala avdelningarna styrs av ett strikt regelverk som upprättats internationellt. Där finns regler för hur man beter sig och hur man pratar med rättsväsendet. Den medlem som inte följer reglerna blir utesluten eller degraderad.

KARTA: Här finns Bandidos-avdelningarna

Det krävs minst fem medlemmar för att bilda en avdelning. Om man av någon anledning blir färre fryses avdelningen eller så förstärks den av medlemmar från andra chapter. En ny avdelning startas som hangaround- eller prospectavdelning för att sedan under en tidsperiod avancera till probationaryavdelning och därefter bli fullvärdig Bandidos-avdelning.

En Bandidos-avdelning är hierarkiskt styrd där personerna i toppen kallas officerare med olika ansvarsområden.

Högst upp finns presidenten, vald av avdelningens medlemmar och godkänd av nationelle presidenten. Har total makt och ansvarar för veckomöten.

Under presidenten finns vice presidenten som fungerar som en högra hand. Ser till att besluten som tas i avdelningen efterföljs. Därefter har en avdelning en säkerhetsansvarig, även kallad "sergeant at arms", som ansvarar för vapen och disciplin. Kommunikationen mellan avdelningar ansvarar sekreteraren för, kassören samlar in medlemsavgifter och kontrollerar bankkonton. Avdelningarna har även en reseansvarig, en så kallad "road captain", som har koll på säkerheten vid resor och leder mc-kortegen.

Under officerarna finns fyra medlemsnivåer. Första steget är sex månader som hangaround, därefter blir man under minst tolv månader prospect, vilket är en väldigt slitsam period. Klubben kräver då absolut lydnad och att all tid läggs på Bandidos. Som prospect bär du väst, men bakstycket saknar "The fat mexican".

Om en prospect godkänns av alla Bandidos-avdelningar får denne gå vidare till att bli probationary. En sådan provmedlem får delta i medlemsmöten men har inte rösträtt. Har logotypen bak på västen och får bära 1%-märket på bröstet, men inga klubbtatueringar. Måste under prövoperioden genomföra en motorcykelresa till Bandidos-avdelningen i Marseilles, som är "moderavdelningen" i Europa.

Sista steget är att bli fullvärdig medlem, vilket är utan tidsbegränsning. Denne måste ha fyllt 21 år och har rösträtt vid veckomöten. Som fullvärdig medlem har man fler märken på sin väst, bland annat visar de vilken avdelning man tillhör och om man är officerare. Enbart fullvärdiga medlemmar får ha Bandidos-tatueringar, vilka måste tas bort om medlemmen lämnar inom fem år. Om denne skulle avlida är det upp till avdelningen att ta hand om medlemmens familj.

Utöver nämnda titlar finns ett fåtal medlemmar som kallas "nomads". Dessa tillhör ingen geografisk avdelning utan rör sig fritt. En nomad har hög status och fungerar som ersättare till en president om avdelningen fungerar dåligt, samt är medlare i interna konflikter.

Dessutom finns det, utöver officerare och nomader, vissa medlemmar som bär märket "TCB", vilket står för "Taking care of business". Dessa medlemmar anses vara extra dugliga och skickas till konfliktområden i Sverige och Europa. Brukar agera livvakt åt Sverigepresidenten.

Bandidos-medlemmar bär även tilläggsmärken på sina västar, vissa av dem utan betydelse – som "BFFB" som står för "Bandidos forever forever Bandidos" – medan andra har budskap. Viktigast är de som signalerar våldskapacitet, vilka delas ut av Europapresidenten och kräver att det finns vittnen som sett våldshandlingen.

Bland dem finns "Coup de Grâce", franska för "nådastöten", och betyder att medlemmen har deltagit i en grov våldshandling – alltså mord eller mordförsök. Märket finns bara i Europa, men har slutat att användas då det fått mycket uppmärksamhet hos polisen. Istället delar ledarna i Bandidos Europa ut "Expect no mercy"-märken, vilka har samma innebörd och innebär hög intern status. Inget av märkena kan beställas utan delas ut av ledare.

Utöver dessa finns det medlemmar som har förkortningen "ENM" tatuerat på kroppen, vilket ofta innebär att de har skadat en medlem som lämnat klubben i "bad standing".

Ett högst ovanligt märke är "Vida miembro". Det anses mycket prestigefullt och betyder ordagrant ett livslångt medlemskap. Endast medlemmar som varit aktiva i minst 15 år, varav sju år som officerare, har möjlighet att få märket.