Här är hela programmet för Gävle Pride 2019

TORSDAG 15 AUGUSTI

Invigning

Gävle Pride invigs av landshövding Per Bill. Tal av Ann-Helene Persson, ordförande i Gävle Pride. Uppträdande av Liselotte Fluhr och Anna Linander.

Tid: 11.00

Plats: Kulturhusets innergård

Medverkande: Gävle Pride – Ann-Helene Persson, Per Bill, Liselotte Fluhr, Anna Linander

Arrangör: Gävle Pride

Vernissage

Invigning och vernissage för det interaktiva konstverket ”Fristadsmobilen” av Liselotte Fluhr

Tid: 11.00-18.00

Plats: Kulturhuset

Medverkande: Liselotte Fluhr

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Konstutställning

Konstutställning med verk av Malin Lucchesi och Liselotte Fluhr med flera.

Tid: 11.00-18.00

Plats: Kulturhuset

Medverkande: Malin Lucchesi och Liselotte Fluhr

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Ikoner/Klädkod – vernissage

Konstutställning i kulturhuset, 15 augusti – 11 september.

Tid: 11.00-18.00

Plats: Kulturhuset

Medverkande: Gustaf Lord, Elin Hjulström Lord

Arrangör: ABF

Samtalsföreläsning

Våld i samkönade relationer.

Tid: 12.00-13.00

Plats: Röda rummet, Kulturhuset

Medverkande: Cecilia Vågbro och Lotta Westelius

Arrangörer: Vänsterpartiet i Gävle

Med queera perspektiv

Vi tittar med nya blickar på föremålen i den tidigare utställningen “Känn på historien”. Utställningen ”Känn på historien” riktade sig till barn och unga, men alla var välkomna att testa och känna på föremålen. Den enda förändring vi har gjort i utställningen är att byta texterna.

Klockan 12.00 inviger utställningen med en kortare visning. Välkommen!

Tid: 12.00-16.00

Plats: Våning 2, Sveriges Fängelsemuseum

Arrangörer: ABF Gästrikebygden, Gävle Pride

Pyssel, brädspel och hang-out

Kom och gör ditt eget armband, pyssla eller skapa pärlplattor med RFSL Gävleborgs ungdomsgrupp. Det kommer också finnas brädspel för er som bara vill umgås och ha en pratstund.

Tid: 12.00-16.00

Plats: Verkstan, Kulturhuset

Medverkande: RFSL Gävleborg Ungdomsgrupp

Arrangör: RFSL Gävleborg, ABF

Pride i alla åldrar

Vi får möta Biskop Eva Brunne i ett samtal om Pride och Kyrka genom tiderna. Det handlar om Svenska kyrkans och systerkyrkornas hållning och historia, men också om vår gemensamma utveckling, vår förebildlighet och om människorna som har gått före oss. Föredrag med utrymme för frågor.

Tid: 13.00-14.00

Plats: Teatern, Kulturhuset

Medverkande: Eva Brunne, Sven Hillert

Arrangörer: Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan

HBTQ i kommunalpolitiken – är det nödvändigt?

Samtal om hur hbtq-personers rätt säkerställs inom kommunens ansvarsområde. Vi pratar omklädningsrum, trygghet på stan, skolsituation, äldreomsorg ur ett hbtqperspektiv. Vi diskuterar också om det räcker med ett program för social hållbarhet eller om vi behöver ett hbtq-råd i Gävle.

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Röda rummet, Kulturhuset

Medverkande: Gin Akgul Hajo, oppositionsråd för Vänsterpartiet, Johanna Eskman, RFSL och en representant från HBTQ-rådet i Göteborg

Arrangör: Vänsterpartiet Gävle och RFSL

Lagborg Juridik

Samtalsrådgivning för asylsökande HBTQ-personer – enskilda samtal.

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Hantverksloftet, Kulturhuset

Medverkande: Lotta Lagnander

Arrangör: Lagborg Juridik

Life Returns

Life Returns är en kommande dokumentärfilm som vill ge en samtida ögonblicksbild kring HBTQ och migration. Vi ser filmens trailer och samtalar med dokumentärfilmaren och personer som medverkar i filmen – hör deras berättelser om hur projektet har vuxit fram och varför det är så angeläget.

Tid: 14.30-15.30

Plats: Teatern, Kulturhuset

Medverkande: Israel Benavides (filmaren), Naome Ruzindana (Find Hope), Lina Sohlén och Sven Hillert (Svenska kyrkan)

Arrangör: Find Hope, Svenska kyrkan

Fundamentalisterna: de nya kyrkorna och hatet mot HBTQ-personer

Fundamentalisterna är en unik och viktig bok om hbtq-personer som drivs från sina länder där religiösa konservativa kriminaliserar homosexualitet och som i Sverige möts av en allt hårdare asylpolitik. Journalisten och författaren Annika Hamrud föreläser om sin bok Fundamentalisterna.

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Röda rummet, Kulturhuset

Medverkande: Annika Hamrud

Arrangör: Vänsterpartiet Gävle och ABF

Afternoon tea

Välkommen till scones-fika och mingel i Pridevänliga Heliga Trefaldighets kyrka! Kom du som är HBTQ-person, kom du som är vän till Regnbågen. Kom, bara kom! Underhållning av Sven Hillert.

Tid: 16.00

Plats: Heliga Trefaldighets Kyrka

Medverkande: Sven Hillert, Therese Brandt

Arrangör: Svenska Kyrkan

Plakatverkstad

Låt kreativiteten flöda i vår plakatverkstad, material kommer finnas på plats. Varmt välkomna!

Tid: 16.00-20.00

Plats: Musikhuset, spelhallen

Medverkande: RFSL Gävleborg, Arbetarteatern Pegasus

Arrangör: RFSL Gävleborg, Arbetarteatern Pegasus, ABF

Transseparatistiskt café-häng

Är du trans och vill hänga med andra som också är det? Kom förbi och fika, prata, spela spel eller pyssla med något annat. Förhoppningsvis blir hänget en startpunkt för återkommande transseparatistiska häng under hösten.

Tid: 17.00-18.30

Plats: Caféet, Kulturhuset

Medverkande: Arvin Hembäck

Arrangör: RFSL Gävleborg och ABF

Föreläsning om migrationsrätt

Föreläsning om migrationsrätten 2019 ur ett hbtq- och rörelsejuridiskt perspektiv där strategin i kampen för trovärdighet lyfts fram.

Tid: 18.00-19.30

Plats: Röda rummet, Kulturhuset

Medverkande: Lotta Lagnander

Arrangör: Lagborg Juridik

Mötesplats Heliga

Äntligen har Gävle Pride sparkats igång! Är du sugen på att fortsätta upptaktsdagen med häng, pyssel, skylttillverkning, fika och gott sällskap? Heliga Trefaldighets kyrka står öppen hela kvällen lång för just det, välkommen!

Tid: 18.00

Plats: Heliga Trefaldighets Kyrka

Medverkande: Angelica Franzén, Erik Danielsson, Maritha Lechnio

Arrangör: Svenska Kyrkan

Praise-Party Singalong

Det är härligt att få sjunga tillsammans! Varför inte avsluta denna upptaktsdag med en härlig Singalong? Välkommen till Heliga Trefaldighets Kyrka för att sjunga alltifrån goa psalmer till gamla Pride-hits och regnbågsklassiker. Med oss har vi ett liveband och härliga ledare.

Tid: 21.00

Plats: Heliga Trefaldighets Kyrka

Medverkande: Sofia Jeppsson, Leif Nahnfeldt

Arrangörer: Svenska Kyrkan

FREDAG 16 AUGUSTI

Vi är en räddningstjänst för alla

Vi på Gästrike Räddningstjänst är en räddningstjänst för alla medborgare, medarbetare och framtida medarbetare oavsett vem du är. Vi vill berätta om vårt arbete med inkludering och utmana samhällets bild av oss. Vår organisation står vi upp för mänskliga rättigheter.

Tid: 10.00-10.45

Plats: Röda rummet, Kulturhuset

Medverkande: Frida Wikström (HR-chef) och Robert Strid (Räddningschef)

Arrangör: Gästrike Räddningstjänst

Föreläsning – Stonewall 50 år!

Vad hände på Stonewall Inn för femtio år sedan och vilken betydelse fick det egentligen för hbtq-rörelsen och Pride? Och hur ser det ut idag? Har hbtq-rörelsen förvaltat arvet och äger de ens frågan längre?

Tid: 10.00 -1100

Plats: Teatern, Kulturhuset

Medverkande: Lotta Lagnander

Arrangör: Vänsterpartiet i Gävle och RFSL

Rap-workshop

Skriv en text. Gör musik. Lyssna och få råd från tjejerna i Upplopp, rappare från Västerås. Maxad timme som riktar sig till gymnasieungdomar.

Tid: 12.00-13.00

Plats: Kulturhusets innergård

Medverkande: Upplopp

Arrangör: Gävle Pride

Lagborg Juridik

Samtalsrådgivning för asylsökande HBTQ-personer – enskilda samtal.

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Östra konferensen, Kulturhuset

Medverkande: Lotta Lagnander

Arrangör: Lagborg Juridik

Pyssel, brädspel och hang-out

Kom och gör ditt eget armband, pyssla eller skapa pärlplattor med RFSL Gävleborgs ungdomsgrupp. Det kommer också finnas brädspel för er som bara vill umgås och ha en

pratstund.

Tid: 12.00-16.00

Plats: Verkstan, Kulturhuset

Medverkande: RFSL Gävleborg Ungdomsgrupp

Arrangör: RFSL Gävleborg, ABF

Hot och Hopp

Vi lever just nu i en tid som tycks vara öppnare än någonsin, samtidigt ökar våld och hot mot minoriteter. I den spänningen får vi samlas och tillsammans prata om vilken hotbild som finns mot HBTQ-personer idag och hur vi kan hitta en hoppfull framtid tillsammans!

Tid: 14.00-15.00

Plats: Caféet, Kulturhuset

Medverkande: Olof Lavesson (bl.a. styrelseledamot i Expo), Sven Hillert (Präst Svenska Kyrkan)

Arrangör: Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan

Ung, kär och homosexuell i Afghanistan, är det möjligt? Ett år senare!

Abbe och Sami höll sin första föreläsning på Gävle Pride. Genomslaget har varit enormt. De reser nu runt och föreläser om hur det är att vara en hbtq-person i Afghanistan och hur viktigt det är med friheten att få vara den en är och älska den en vill. De berättar också om det omvälvande gångna året.

Tid: 16.30-18.00

Plats: Kulturhusets lokaler

Medverkande: Abdolah Hoseini och Samiaullah Amiri

Arrangör: Vänsterpartiet och Songlines, Region Gävleborg

Politikerpanel: Vem anbelangar Pride?

Pride firar i år 50-årsjubileum och har på de senare åren kommit att bli en folkrörelse som med utgångspunkt i HBTQ brett lyfter frågor om mångfald, tolerans och orättvisa normer. Hur berör dessa frågor vårt samhälle som helhet och vem äger ansvaret för att driva dem? Samtalsledare är Emelie Lundin.

Tid: 15.00-16.00

Plats: Teatern, Kulturhuset

Medverkande: Lokala politiker förtroendevalda i Gävle kommun.

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan och Gävle Pride

Transseparatistisk workshop kring temat self-care

Hur kan vi bli bättre på att ta hand om oss själva? Syftet med denna workshop är att skapa ett tryggt rum för samtal, diskussion och erfarenhetsutbyte kring att leva som transperson i ett samhälle som sällan är utformat efter våra behov och vårt välmående.

Tid: 17.00-18.30

Plats: Röda rummet, Kulturhuset

Medverkande: Arvin Hembäck

Arrangör: RFSL Gävleborg och ABF

Skild vid andra ögonkastet

Ny humorshow om och av kärlek med Magnus Carlsson.

Komikern Magnus Carlsson medverkade i SVT:s ”Gift vid första ögonkastet” vilket gjorde att han upplevde både ett äktenskap och en skilsmässa framför kameran. Förra året gästade Magnus Gävle Pride med skrattsuccén ”Bög In Box” där han delade med sig av sin egna desperata jakt på kärlek. Nu öppnar han upp blicken och tittar på hur jakten ser ut i samhället. Vad är det egentligen vi vill ha? Oavsett om du är homo eller hetero kommer du att känna igen dig. Tillsammans med publiken reder han ut hur det är att dejta, flytta ihop, gifta sig och (tyvärr) skilja sig i tv och i det verkliga livet.

Med ”gästartister”, musik och komik blir det en föreställning som innehåller något nytt, något gammalt, något lånat och något blått.

Kostnad: 50 kronor

Tid: 18.30-19.30

Plats: Clarion Winn Hotel, konferenslokalen

Medverkande: Magnus Carlsson

Arrangör: Medborgarskolan och Clarion Winn Hotel

Pride to be you!

75 år sedan homosexualitet avkriminaliserades, 50 år sedan Stonewall-upproret, 40 år sedan homosexualitet friskförklarades och 10 år sedan könsneutral äktenskapslagstiftning. Fira med oss! En fullspäckad kväll med bland annat standup, musik, föreläsningar. RFSL bjuder på tårta!

Tid: 19.00–23.00

Plats: Musikhuset

Arrangör: ABF, RFSL, Musikhuset

Pre-Pride – uppvärmning inför paraden

Moderaterna Gävle och Öppna Moderater Gävleborg bjuder in till fest på Brända Bocken i Gävle. Kvällen går i regnbågens tecken med mycket färg och glitter.

Tid: 20.00

Plats: Brända Bocken

Medverkande: Moderaterna Gävle och Öppna Moderater

Arrangörer: Moderaterna Gävle och Öppna Moderater Gävleborg

LÖRDAG 17 AUGUSTI

Pre Pride

Pride bubbel och snittar från klockan 11 med partymusik.

Tid: 11.00

Plats: Clarion Winn Hotel

Medverkande och arrangör: Clarion Winn Hotel

Åk flak med HBTQ+ Evenemang i paraden!

Nytt för i år: Live DJ. Förköp krävs. Mer info och evenemang på vår Facebooksida: HBTQ+ Evenemang

Tid: 13.00-16.00

Plats: Stenebergsparken

Medverkande: Medborgarskolan

Arrangörer: HBTQ+ Evenemang

Gävle Pride Parad

Se kärleken ta över Gävle med årets färgsprakande Pride Parad. Allmänheten är välkommen att sluta upp och tåga med i Paraden. Samling för deltagare 12.00-14.00.

Tid: 14.00-16.00

Plats: Stenebergsparken – Brynäsgatan – Tredje Tvärgatan – Kaserngatan – Södra Kungsgatan – Norra Rådmansgatan – Staketgatan – Norra Kungsgatan – Nygatan – Kvarnbron, Parkvägen – Kungsbäcksvägen – Boulognerskogen

Arrangör: Gävle Pride

Drop-in-vigsel

Välkommen att bekräfta er kärlek! Det finns präst, musiker och solist på plats – ni tar med er hindersprövning, ID och varandra. Vill ni inte gifta er (eller om ni redan är gifta) kan ni alltid komma och få en personlig välsignelse och bön över er relation.

Tid: 14.30-16.30

Plats: Boulongerskogen

Medverkande: Sven Hillert, Karin Sarja, Marcus Edgar, Sandra Groth

Arrangör: Svenska Kyrkan

Festen i Boulognern

Fira kärleken med oss i Boulognern. Festen inleds med fallskärmsuppvisning av Söderhamns Fallskärmsklubb. Konferencier för kvällen är Leif Nahnstedt. Sång och uppträdande på scen av Helges all stars, med bland annat Eva Jumatate (Talang) och Victoria Rönnefall (A Music Story). Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson framför något från sin kommande musikal La Cage aux Folles som har premiär i januari 2020 på Gasklockorna i Gävle. I Boulognern finns också informationstält, försäljning av mat, möt några av våra politiska partier, möjlighet till giftermål och andra aktiviteter.

Tid: 16.00-17.00

Medverkande: Leif Nahnstedt, Helges all stars, Lars-Åke “Babsan” Wilhelmsson

Arrangör: Gävle Pride

After Pride

After Pride med DJ Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson som spelar schlager och blandat. Välkommen till en riktig kanonkväll som kan komma att bjuda på lite spännande överraskningar. Pride meny under kvällen.

Tid: 17.00

Plats: Clarion Winn Hotel

Medverkande: Lars-Åke “Babsan” Willhemsson

Arrangör: Clarion Winn Hotell

SÖNDAG 18 AUGUSTI

HBTQ-brunch

Kom och ha en härlig brunch med oss HBTQ+ Evenemang på Söderhielmska! Det blir live-trubadur och massa mys! Förbokning krävs. Mer info på vår Facebooksida: HBTQ+ Evenemang.

Tid: 12.00-14.00

Plats: Söderhielmska Gården

Medverkande: Medborgarskolan, Söderhielmska

Arrangör: HBTQ+ Evenemang

Samtalsträff

Vi pratar böcker, film och konst med och om HBTQ-personer.

Tid: 12.00-14.00

Plats: Brynäsgatan 38

Medverkande: Charlotta Lagnander

Arrangör: Vänsterpartiet i Gävle

Pole dance till förmån för regnbågsfonden!

The Studio – pole & aerial kommer att erbjuda 5 prova-på pass där alla intäkter går till Regnbågsfonden. Passen kostar minst 50 kr. De 5 passen är pole dance, polefit, stretch, core & more och exotic. Mer information och bokning på vår hemsida, www.thestudiogavle.se”

Tid: 12.00-17.00

Plats: Nygatan 24

Medverkande och arrangörer: The Studio – pole & aerial

Hbtq i schlagervärlden

Schlagerfantasten Björn Kjellman tar oss genom schlagervärlden ur ett hbtqperspektiv. Vi får höra Björn berätta, kanske sjunga lite, om melodifestivaler genom tiderna och hur det egentligen är med hbtq-lobbyn.

Tid: 14.00 – 15.30

Plats: Stadsbiblioteket

Medverkande: Björn Kjellman

Arrangör: Gävle Pride

Regnbågsmässa

Flera gånger om året firas Regnbågsmässa i Mariakyrkan. På söndag är det så dags igen! Kom och avsluta Gävle Pride i denna kärlekens och regnbågens gemenskap. Vi delar bröd, fred och låter oss fyllas med kraft inför framtiden. Ann-Helene Persson och Sven Hillert predikar, Regnbågsbandet spelar.

Tid: 18.00

Plats: Mariakyrkan

Medverkande: Sven Hillert, Ann-Helene Persson, Regnbågsbandet

Arrangör: Svenska Kyrkan, Gävle Pride