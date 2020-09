Här är matcherna som kan ses av 500 åskådare: "Men vi måste visa att vi tar ansvar – vi får inte misslyckas"

Gefle IF har fem hemmamatcher där man får möjlighet att ta in 500 åskådare i norrettan i fotboll.

Sandvikens IF har tre – samt två i elitettan där damlaget slåss för att hänga kvar.

– Vi är självklart tacksamma om vi får spela inför publik. 500 åskådare är ju en bra siffra för oss, säger Anders Eriksson, klubbchef i SIF.