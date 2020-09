Här är Microsoftgrannarnas hetaste frågor: "Vägen under all kritik"

Vägar, vatten, fiber och långtradartrafiken.

Det var några frågor som grannarna till Microsofts serverhallsbygge i Stackbo ville prata om när ansvariga bjöd in till öppet hus i Överhärde bygård.

– Vägen är under all kritik, den är helt sönderkörd, säger Ammi Wenngren i Jordåsen.