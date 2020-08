Här är svenska kändisarnas favoritord på dialekt

Författaren Karin Smirnoff: "Armest"

Författaren Karin Smirnoff debuterade 2018 med romanen "Jag for ner till bror". Året därpå kom uppföljaren, "Vi for upp med mor", och i våras kom den sista delen i hennes trilogi om Jana Kippo i Smalånger, "Sen for jag hem". Sitt högst särpräglade litterära språk har Karin Smirnoff kallat för "kippospråket" – en korthuggen svenska tryfferad med dialektord som hon gillar och tycker är relevanta.

Ungefär så använder Karin Smirnoff dialekt även för egen del. Uppvuxen i trakterna kring Stockholm men numera boende i Piteå talar hon rikssvenska – men hon lånar samtidigt friskt från olika dialekter beroende på sammanhang.

Karin Smirnoffs pappa var från Överkalix i Norrbotten, och hennes mamma var från Storuman i landskapet Lappland. Själv anpassar hon språket efter den som hon talar med. Karin Smirnoff kallar inte någon för "lengräddad" (korkad, ej färdigbakad) om hon inte tror att personen förstår vad det betyder.

Karin Smirnoff protesterar mot att behöva välja bara ett enda favoritord på dialekt, men om hon nu verkligen måste blir det "armest", som betyder "knappast" och som också ingår i "kippospråket".

Hur använder du det?

– Man kan armest ta bussen dit. Eller välja bara ett favoritord på dialekt.

Fakta: Armest

Betydelse: knappast, knappt, nätt och jämnt.

Ursprung: superlativformen av adjektivet arm; "fattig", "stackars", "klen", "svag", "knapp" med flera betydelser.

Här används det: framför allt i Lappland, Västerbotten och Norrbotten.

Exempel: "Ja rådd armest ve" (jag orkade nätt och jämnt med), Arjeplog i Lappland.

Källa: manus till "Svenskt dialektlexikon", som inom ett par år kommer att börja publiceras successivt på nätet.

***

Komikern Johan Glans: "Glytt"

Johan Glans är en av Sveriges mest kända ståuppkomiker. Många känner honom även från tv-serier som "Kvarteret Skatan" och tv-program som "Parlamentet".

Komikern och skådespelaren är uppvuxen i Eslöv i Skåne och han berättar att det var först när han flyttade till Stockholm som han förstod att flera av de ord som han använder till vardags inte är gängse i resten av landet.

Han nämner "mög" (skit, skräp) och "rälig" (ful, ryslig) som exempel, två ord som han använder frekvent.

Men hans favoritord på dialekt är "glytt", som betyder "barn". Framför allt tycker han om sammansättningen "pattaglytt" (spädbarn).

Mormor och morfar brukar alltid kalla barnen för "glyttar". Det är ett sådant ord som man också använder genom att säga "åh vad glyttig du är", att man liksom är tramsig eller barnslig. Det hör ihop rätt mycket med mitt jobb känner jag, att jag "glyttar mig".

Ordet förekommer på flera håll i Sverige, och i olika varianter ("glött", "glutt"), men i Skåne är det i regel "glytt" som gäller och det är främst där som det även används som adjektiv: "glyttig".

Hur använder du själv ordet?

– Jag använder det inte jätteofta, men det händer ju att jag säger att något är "glyttigt", eller "vad glyttiga de är".

Fakta: Glytt

Betydelse: (litet) barn, liten pojke, barn fött utanför äktenskapet.

Ursprung: osäkert. Kanske besläktat med glunt (pojke, yngling).

Här används det: (litet) barn (främst i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, men finns även i flera landskap i Götaland och i södra Svealand; liten pojke (främst i Småland, Östergötland, Gästrikland, Medelpad, Jämtland, Ångermanland); barn fött utanför äktenskapet (Småland, Östergötland, Jämtland).

Exempel: "En har allt meen brysel mä glöttana" (man har allt mycket bekymmer för barnen), Hishult i Halland. "Å glutta å tosinja ska en ha sanninjen å vidda" (av barn och tokar får man veta sanningen), Lyngby i Skåne.

***

Författaren Tove Folkesson: "Fnyk"

Författaren Tove Folkesson är uppvuxen i Kalmar och numera bosatt på Öland, två platser som återkommer genom hennes författarskap. Hon romandebuterade 2014 med "Kalmars jägarinnor", den första delen i en trilogi som tre år senare avslutades med "Ölandssången", och gav i fjol ut den autofiktiva "Hennes ord: värk I–III".

Tove Folkesson menar att hon ofta använder sig av dialekt i sitt skrivande, antingen på pappret – till "Kalmars jägarinnor" hör exempelvis en kalmaritisk ordlista – eller i sitt huvud. När hon skriver strävar hon efter att sätta fingret på den gemenskap som uppstår genom ett delat språk – oavsett om det handlar om millennieskiftets ungdomskalmaritiska, eller den lågmälda, underfundiga öländskan.

När Tove Folkesson ska välja ett favoritord på dialekt väljer hon "fnyk", ett öländskt ord som hon lärde sig när hon en dag skulle ta flingor hemma hos sin mormor och det bara kom damm ur paketet. Eller, som mormodern sade: "bara fnyk" – något litet och nästan obetydligt, som just damm, eller yrsnö. Enligt "Svenskt dialektlexikon" används ordet ofta för att beskriva något finfördelat, även om uttrycket "inte ett fnyk" i betydelsen "inte ett dugg" är mer utbrett.

Hur använder du det?

– Det finns inga flingor kvar, det är bara fnyk. Jag tycker att det är vackert att ha ord för det som är på gränsen till obetydligt, men som ändå finns. Dialekterna bevarar ofta den typen av uppmärksamhet på världen.

Fakta: Fnyk

Betydelse: småpartiklar, (damm)korn, stoft; lätt snö eller regn med flera.

Ursprung: bildat av verbet fnyka "yra, damma", "snöa eller regna lätt" med flera. Ord på fn- har ofta att göra med något som är finfördelat eller lätt pulvriserat, jämför fnas och fnöske.

Här används det: framför allt i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland och på Öland.

Exempel: "De finns int ett enda fnyk kvar i såkkerurna (sockerskålen)" – "Blackstad i Småland. "De kåmme litt fnyk" (det kommer lite lätt regn) – Böda på Öland.

***

Programledaren Emmy Rasper: "Knô"

– Knô! Det är ett härligt ord att säga, "knô dig inte", "sluta knô", säger Emmy Rasper.

Det göteborgska ordet har sitt ursprung i verbet "knåda" men används numer mest i bemärkelsen "trängas". Inte sällan kan det höras på någon av stadens spårvagnar.

Emmy Rasper är född och uppvuxen i Göteborg, och även om hennes dialekt har vattnats ur lite med åren så känner hon en stark tillhörighet i göteborgskan.

– Jag är gift med en boråsare som tror att han är göteborgare. Jag retar honom för det, och då blir jag medveten om min egen göteborgska.

I sitt arbete som programledare för "Språket" i Sveriges Radio P1 har hon märkt att dialekter också kan vara laddade.

– Folk har många känslor kring dialekter, både sin egen och andras, det kan vara till exempel stolthet eller skam. Det handlar ju så mycket om grupptillhörighet – "det är vi här som pratar på det här sättet".

Emmy Rasper ser dialekter som en språkskatt vi ska vara rädda om. Hon påpekar att hennes favoritord är särskilt aktuellt så här i coronatider, men säger, halvt på skämt halvt på allvar, att det också är lite hotat.

– Just nu får man inte knô på spårvagnen och bussen. Det är ganska skönt att slippas knô, men jag är också orolig för ordets framtid – att vi kommer att sluta knô nu när vi ska hålla social distans. Och man kan ju också vilja knô med sin familj i soffan.

Fakta: knô

Betydelse: "trängas"; varianten "knô sig" betyder "tränga sig före"

Ursprung: verbet knåda, som hade kortformen knå uttalad som knô i många västsvenska dialekter

Här används det: Göteborg. På andra håll används formen knô eller knö med den ursprungliga innebörden "knåda". Främst gäller det Dalsland, Halland, Småland, Värmland, Västergötland, Öland och Östergötland.

Exempel: "Men sluta knô!", "Vi får la knô ihop oss", "Knô daj inte!" Göteborg.

"Ingan daj lae jästen i finge daj knö däjjen ain stånn" (innan de lade i jästen fick de knåda degen en stund), Slättåkra i Halland.

***

Artisten Stefan Sundström: "Nojboll"

"Jag är född söder om Stockholm i församlingen Vantör / Sen tog jag tricken in till stan som tonåringar gör", sjunger Stefan Sundström i låten "Vikmanshyttetrall". Trubaduren, debattören och odlingsivraren talar och sjunger en omisskännlig och särpräglad stockholmska, och med jämna mellanrum dyker det upp ord i stil med "tricken" (tunnelbanan) i hans tal och låttexter.

Stefan Sundström växte upp i förorterna Högdalen och Farsta i södra Stockholm på 1960- och 70-talet, men bor numera på Färingsö i kranskommunen Ekerö. Hans mamma kom från Tyskland, från den del som då tillhörde DDR, och hans pappa från Dalarna. Bland alla stockholmska ord finns det ett som Stefan Sundström inte kan vara utan: "nojboll".

Nojboll? undrar dialektologen och språkvetaren Eva Thelin som arbetar med det kommande "Svenskt dialektlexikon". Nej, ordet finns inte med i manuset till ordboken, som om några år ska börja publiceras successivt på nätet. Eva Thelin menar att nojboll snarare är ett slangord – inte ett dialektalt sådant. Hon rådfrågar Ulla-Britt Kotsinas bok "Stockholmsslang" – i vilken man kan slå upp de flesta slangord från 1880-talet fram till 1980-talet – men inte heller där går nojboll att hitta. Det närmaste man kommer nojboll i diverse slangordböcker är "noja", ett slangord som kommer från "paranoia".

Men för Stefan Sundström är ordets betydelse klar som korvspad; nojboll betyder kort och gott solen.

– Det används av stockholmsbor som med hjälp av kemikalier har hållit sig vakna hela natten och sedan tycker att det är lite för ljust dagen efter.

***

Författaren Lydia Sandgren: "Tjôta"

Författaren Lydia Sandgren debuterade tidigare i år med romanen "Samlade verk" som utspelas under 70- och 80-talen i Göteborg. Även om staden Göteborg är central för berättelsen skriver hon inte på dialekt, åtminstone inte medvetet. Det vore helt enkelt för svårt och stilistiskt krävande att göra det trovärdigt, förklarar hon.

Ändå hade det smugit sig in åtminstone ett "gött" i stället för "gott" eller "bra" upptäckte hon. "Bamba" skulle kunna vara med, göteborgsslang för skolmatsal eller barnbespisning.

Lydia Sandgren är uppvuxen i Hyssna i Marks kommun men började högstadiet som 13-åring i Göteborg. Hennes pappa är göteborgare och göteborgskan är även hennes dialekt. Ombedd att välja ett favoritord fastnar hon för det klassiskt göteborgska "tjôta" i betydelsen prata eller tjata, men ändå med en något annorlunda valör. Att tjôta kan spegla en social entusiasm, framhåller hon. I sitt arbete som psykolog kan hon till och med prata om "tjôtighet".

– Att "tjôta" har en lite intensivare eller gåpåigare kvalitet än att prata. Om man är tjôtig är man mångordig och intensiv, det kanske är lite svårt att få stopp på en. Man har mycket att säga och man låter sig inte stoppas.

Hur skulle du använda det?

– Jag är så förbannat tjôtig när det kommer till att prata om "Samlade verk", jag kan tala om detta i timmar. Jag är också en ganska tjôtig person, så jag använder det ofta om mig själv.

Fakta: Tjôta

Betydelse: "snacka, diskutera" (Göteborg), "tjata, prata ihållande" (främst Bohuslän, Dalsland, västra Småland och Västergötland). I Bohuslän är uttalet tjôda, tjôdda.

Exempel: "Han sarja å tjôta su ja hôllde rektit på å få träLa i öra" (han gnatade och tjatade så jag höll riktigt på att få valkar i örat) Agnetorp i Västergötland.