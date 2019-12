Här delas klapparna ut från Klappakuten – trebarnsmamman Lilja: "Det betyder mycket för oss"

I Matakutens lokaler på Söder i Gävle står säckar med julklappar som skänkts av generösa människor. Klapparna samlades in under Arbetarbladets och Gefle Dagblads initiativ Klappakuten 9 december i Flanör. Insamlingen har arrangerats fyra år i rad och i år fick vi in rekordmånga julklappar: Cirka 3 000 gåvor till barn i åldern 0-18 år.

Men det behövs. Enligt Lasse Wennman är det hundratals familjer i Gävle som får en bättre jul tack vare Klappakuten.

– Klappakuten är en räddningsplanka för många familjer. Det är en viktig insats vi gör. Många längtar efter det här och alla barn som får paket blir glada, säger Lasse Wennman, Matakutens grundare.

– Det finns inget bättre än att göra någon glad och få se barnens leenden.

Vi åker till Andersberg och Lasse parkerar den vita skåpbilen mitt i bostadsområdet och tar ut en julsäck med klappar. Hemma hos familjen Benjammour står tre förväntansfulla barn i hallen, det är Sidki, två år, Skander, fyra år, och Sinda, sex år.

"Hej Lasse!" De ger honom en snabb kram innan de rusar in i vardagsrummet och kryper upp i soffan tillsammans med mamma Lilja och pappa Raouf. Lasse kommer efter med julklappssäcken.

Långsamt plockar han upp det första paketet ur säcken. Det är till Skander. Han skiner upp och tar emot paketet med utsträckta armar. Barnen får två paket i var. Det största paketet får Sinda, det är ett dockskåp.

– Precis vad jag har önskat sig, utbrister hon förvånat.

Skander får två legopaket, men han snor ändå åt sig lillbrorsans paket med småbilar. De börjar genast leka. Lilla Sidki släpper inte taget om sin blinkande polisbil.

– Om barnen är glada är jag också glad, säger Lilja.

Familjen har haft det tufft sedan pappa Raouf föll fyra våningar i en arbetsplatsolycka. Han överlevde, men fick omfattande och bestående skador. Att köpa julklappar till barnen är inget de har råd att prioritera.

– Hela familjen är tacksam för julklapparna. Det här betyder mycket för oss, säger Lilja.

Till vardags har Matakuten ett samarbete med olika livsmedelsbutiker och delar ut mat till behövande familjer i Gävle. Nu i jul delar de dessutom ut julklappar. De åker ut till många, men de allra flesta behövande kommer till Matakutens lokal för att hämta mat, barnfamiljer får även julklappar. Varje dag kommer det mellan 100 och 120 familjer.

– Många skäms, men jag säger att det är inget att skämmas för, och att de ska ta en julklapp till barnen, säger Kholod Nassar, som är en av medarbetarna på Matakuten.