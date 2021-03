Här tvingas du sitta ensam vid bordet och där kan du ha sällskap – så löser serveringarna den nya lagen

Sen i måndags ska restauranggästerna äta en och en på serveringar som ligger i köpcentrum och större varuhus och som saknar egna entréer.

Hur det ska tolkas exakt har varit en fråga som serveringarna med hjälp av kommunen fått reda ut under veckan. När tidningen besökte food courten i Gallerian Nian i tisdags hade inga nya anpassningar gjorts, förutom att man markerat in- och utgångar från mattorget, där gästerna sitter och äter.

– Ska det vara en egen entré från gatan eller från en galleriagång? Regelverket har inte varit enkelt att tyda, säger Anna-Sofia Winroth, centrumchef för Gallerian Nian.

På fredagen hade de dock anpassat informationen och möbleringen i lokalen för att sällskapen skulle bli mindre och avstånden större. Det innebar att man fick äta en och en vid de mindre borden, men flera vid borden som var mer utsträckta.

– Att det får sitta en person per bord är bara ett enkelt sätt att uttrycka det och det är inte så det är stipulerat. Så länge man håller en meters avstånd åt alla håll så kan det sitta flera sällskap (vilka alltså består av en person), vid samma bord, säger Anna-Sofia Winroth efter att ha satt sig in i frågan under veckan.

Serveringar i anslutning till större butiker omfattas i regel av den nya begränsningen, eftersom de inte har separata entréer. Det gäller till exempel City Gross, Biltema, Ikea och Ica Maxi.

Caféet på nedervåningen av Gallerian Nian och restaurangerna och caféerna i Valbo köpcentrum ska också servera endast en och en. Den enda verksamheten på Köpis som Patrik Gustavsson ser har en chans att ha större sällskap än en person är Espresso House, som har sin servering närmast utgången i en av korridorerna.

– De har åtminstone haft en ingång direkt utifrån förut. Om de stänger av glaspartiet in mot gallerian och bara använder den utåt så kan de få ha fyra som sitter vid varje bord där, säger han.

Medan de andra caféerna runt Stortorget i Gävle kan fortsätta som tidigare måste Coffee Lounge på Flanörs ovanvåning däremot ha färre i sällskap. När tidningen besökte serveringen på fredagen bestod dock de flesta sällskap av två eller flera.

– Det vi gör här är att informera kunderna om våra restriktioner, men det är inte alltid de följer det, säger Gerhard Hertzberg, som hjälper till med att utveckla caféets verksamhet.

Han konstaterar att även om det finns tydliga restriktioner att förhålla sig till så har inte personalen mandat att slänga ut kunder som inte följer dem.

Däremot fanns ingen skriftlig information om att man bara får sitta en och en varken i serveringens ingång eller på borden.

– Vi håller på att skriva lappar i detta nu, som vi ska sätta upp, säger Gerhard Hertzberg.

Han upplever inte att det har varit svårt att veta vilka regler som ska gälla för deras näring, men eftersom beskedet kom med kort varsel har det tagit lite tid att anpassa sig till allt.

– Det är inte många som hinner på de här sakerna direkt. Man driver en verksamhet och ska få ihop det ekonomiskt och med gästerna och allt.

Miljöchefen Patrik Gustavsson säger att kommunen fokuserat på att vägleda verksamheterna till att göra rätt anpassningar hittills.

– Jag har pratat med väldigt många på telefon och många tog kontakt med oss redan i måndags när det började gälla.

Framöver kommer tagen mot serveringarna som inte följer det här att bli hårdare.

– Då kommer vi att göra kontroller och det kan det bli ett föreläggande eller ett förbud.

Restaurangerna på ovanvåningen i Gallerian Nian kan få fortsätta servera sällskap på fyra personer vid samma bord, förutsatt att de stänger av passagerna till handelsdelen av köpcentret. På så vis kan gästerna till food courten och till butikerna delas upp.

Att flera restauranger då delar på samma ytterentré har i det läget ingen betydelse, förklarar Patrik Gustavsson.

– Kan man avgränsa det till bara en restaurangdel, så är det okej. Det är egentligen inte hur många olika typer av restauranger och maträtter som finns där som är det viktiga, utan det är smittspridning som är bakgrunden till det.

Gallerian Nian har redan i dag planer för att avgränsa matdelen på just det här sättet och hoppas kunna lösa det under nästa vecka.

– Det är ambitionen, men det kommer inte att bli enkelt. Vi har en förtätad dialog med Gävle kommun om hur vi kan göra det.