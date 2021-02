Hårdrockaren Olle inreder med musik och favoritlagen – Arsenal och Brynäs": Min högsta önskan är att få spela i ett band"

Hemma hos Olle Vidén fattar man direkt att den här killen gillar musik, Brynäs och Arsenal.

– Välkommen! Stig in, säger Olle, ivrig att få ge en rundtur i den hemtrevliga tvåan.

Väggarna är täckta med planscher av favoritband som Kiss, Queen, Beatles och Iron Maiden. Soffan och stor del av möblemanget är draperade av Brynäs-halsdukar. Mitt i vardagsrummet tronar ett elektroniskt trumset, och lite varstans i tvåan finns även gitarrer.

– Musik har alltid varit ett stort intresse för mig. Jag började med blockflöjt och tyckte att det var kul, säger Olle.

Han har bland annat spelat på sin farfars begravning med fina låtar som "Amazing Grace" och "When the saints go marching in".

Men han kan även spela gitarr och trummor. Redan som en tvååring fick han en leksaksgitarr som hans pappa hade gjort till honom.

När det gäller trummandet är Olle självlärd. Han tar på sig sina stenhårda nitarmband och slår sig ned bakom trummorna. Han gillar att trumma till Kiss, AC/DC och Metallica.

– Min högsta önskan är att få spela i ett band, säger han med längtan i rösten.

Just nu lyssnar han helst och väldigt mycket på hårdrocksbandet Liliac från Rumänien. Olle skrev till bandet minst 50 gånger innan han fick en signerad bild av dem. Den ligger synlig på byrån i hallen, omgiven av ett flertal mini-döskallar av plast.

Jag sviker aldrig Brynäs

– Jag har en Liliac- tröja också, säger han och lättar på jeansskjortan för att visa vad han har på sig.

– Jag har massor av bandtröjor, tillägger Olle och drar iväg in i sovrummet.

Från garderoben langar han ut tröja efter tröja. Han håller upp dem och lägger ut dem på sängen. AC/DC-tishan verkar vara den mest använda.

Olle har även en imponerande samling matchtröjor, både Brynäs och Arsenal. Han kommer med famnen full för att visa några av dem.

– Jag har ingen brist på tröjor i alla fall, konstaterar Olle nöjt.

Han är en hängiven Brynäsare. Varje fredag brukar han kila ned på Intersport för att kolla om de fått in några nya Brynäsprylar. Vanligtvis brukar han gå på deras matcher så ofta han kan, men nu följer han dem bara på tv.

– Jag tycker att man ska stötta sitt lag även när det går dåligt för dem. Jag sviker aldrig Brynäs.

Olle själv är en hejare på bowling. Det kan man förstå när man kikar in i hans prisskåp där det ligger högar med medaljer. Tillsammans med idrottsföreningen Heros i Gävle bowlar han regelbundet, men det var förstås före pandemin.

– Den här är jag mest stolt över, säger Olle och håller fram priset som han fick 2018 när han kom trea.

I skolan gick Olle i en vanlig klass på Gefle Montessori och hade stöd av en assistent genom hela grundskolan. Sedan blev det gymnasiet på Polhemsskolan och 2008 flyttade han hemifrån.

– Det var faktiskt skönt att flytta till något eget. Här bestämmer bara jag.

Enligt Olle var det mamma och pappa som oroade sig mest. Han var en av de första som flyttade in i den nybyggda servicebostaden på Köpmangatan. Det är 13 lägenheter med särskild service, de ligger i ett vanligt hyreshus.

På bottenvåningen finns gemensamma sällskapsutrymmen där de boende kan fika, spela spel och umgås tillsammans.

Vad är det bästa med att bo här?

– Trevliga grannar och bra personal.

Boendestödjaren Anette Östling plingar på dörren. Hon har jobbat här sedan starten 2008. På boendet finns det personal dygnet runt. Olle får hjälp och stöd i sin vardag så att han kan leva så självständigt som möjligt.

– Olle är jättemysig att vara med. Han är alltid så glad och tycker om alla, säger Anette Östling.

Olle nickar instämmande.

– Gud ja, det är självklart det, säger han.

Han bestämmer själv vad han vill ha hjälp med. Matlagning är något som de gör varje eftermiddag. Ibland är Olle också delaktig, han gillar att laga mat.

– Jag gillar tacos! Men jag tycker också om att grilla kött på elgrillen som jag fått av min lilla pappa.

Olle bor ensam, men ibland sover hans pappa över. Då brukar de kolla på matcher och äta gott. Olle har även en fästmö, Cecilia som bor i Bomhus. De träffades på jobbet.

– Vi lärde känna varandra redan när vi gick i skolan. Det är en ungdomskärlek kan man säga, berättar Olle.

Men det är inte hans första kärlek. Olle har faktiskt varit gift. 2010 gifte han sig ned sin dåvarande tjej, Linnéa, som också är hans granne.

– Bröllopet var i Heliga Trefaldighet. Det var så vackert!

De provade att bo tillsammans ett tag. Men kärleken höll inte och de skilde sig 2015.

Men det funkar bra att bo granne med exfrun tycker Olle.

– Vi är goda vänner, försäkrar han.

Olle är en social person med många intressen. Precis som många andra tycker han att det är skittrist med pandemin.

– Jag längtar efter att få gå på matcher och konserter igen. Och kanske starta ett band...

Olle Vidén

Ålder: 34 år.

Gör: Vaktmästare i Gävle stadshus.

Bor: En tvåa på 66 kvadratmeter i centrala Gävle.

Intressen: Musik, hockey, fotboll och matlagning.