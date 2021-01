Helen Granditsky: På språkpromenad med bromssträcka och snögummor med bröst

Det var den första riktiga snösmockan. Kallt och vitt med snön som yrde mellan hus och träd. Hon hade varken mössa eller överdragsbyxor. Handskarna såg tunna ut. Hon försäkrade att hon inte frös. "The snow is so beautiful." Sa hon och såg sig storögt omkring. Då hör jag mig själv. "Yes it's very beautiful, but you also must be careful whit the traffic." Snacka om typiskt förnumstig svensk. Hon ser det vackra och jag börjar förmana. Det var höga vallar på sidorna och vi gick mitt i vägen. "You see, the cars need a much longer bromssträcka when it is snowing." Hon tittade på mig och frågade. "What means the word bromssträcka?" Jag förklarade och hon förstod direkt. Vi upprepade ordet, ännu ett nytt på svenska.

Hon är en ung kvinna som råkade födas i ett land där det blev krig. Hon lyckades till sist fly och hamnade ganska nyss i Gävle. Sedan dess har hon försökt få jobb men här är det mesta på paus. Utan språkkaféer och fysisk undervisning är det en utmaning att lära sig svenska. Men hon är en fena på engelska.

När snöovädret drog fram hade jag suttit inne på kontoret hela dan. Jag frågade om hon ville gå ut i snön. "Do you want to take a promenad with me?" Jag hade hört att hon snappat upp det svenska ordet därför passade jag på att använda det.

Mellan snöklädda gator och parker ringde plötsligt mobilen och jag lyckades fippla fram den ur täckbyxorna. En kompis var på väg ut för att bygga snöskulpturer och undrade om vi ville hjälpa till. Hon hade längtat och nu måste hon skynda sig. Hon brukar skapa av is och snö och då glömmer hon tid och rum. Kändes säkrast att vi pulsade dit. Vi bytte färdriktning och fortsatte prata. Hon berättade om en intressant kurs som hon bestämt sig för att gå och jag tipsade om filmerna Mamma Mia och Frost. Hon kände inte till Disney och hade inte sett tecknat sedan hon var en liten flicka i Aleppo. Abba hade hon aldrig hört talas om men hon kände väl till miljön i filmen. Hon hade suttit fast i Grekland i flera månader under flykten.

När vi kom fram hade snöskulpturen börjat ta form. Vi fick i uppgift att pressa snö i hinkar till hårda byggstenar. Vi jobbade och babblade med en mix av engelska och svenska. En jättefin två meter hög snöfigur stod klar men min svenska kompis var inte nöjd. "Most of the snowfigures in Sweden are called snögubbar, but I prefer to make snögummor. So now I want you to help me make breasts of snow!" Vår långväga vän skrattade men hjälpte oss att skapa två rejäla behag. Det svåra var att få dem i samma storlek.

På vägen hem var vantar och hår som av is. Hon erkände att hon frusit lite. Tillbaka i värmen fick jag smaka en ljuvlig arabisk efterrätt. En nybakad pudding av små gryn med mycket kanel och en salt ost till. Jag glömde fråga vad den heter på arabiska.

Hon måste undra var hon har hamnat. Från hettan i Syrien till ett vitt och kallt land med långa bromssträckor. Där vuxna kvinnor leker i snön och bygger kurviga snögummor.