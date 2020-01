Helen Granditsky: Snatteridrama i mataffären – och att skära äpplen med fel kniv

Det var en helt vanlig kväll efter jobbet. Kolsvart och kallt ute. Jag parkerade cykeln och sprang in på mataffären för att fylla på inför kvällens middag. Sötpotatis, chèvre och kalamataoliver skulle förgylla den enklaste rullautpizzan.

Jag hade hejat på en bekant över fruktdisken och stått emot impulsen att lägga ner en stor chokladkaka i korgen. Pizza är stabbigt så det räcker. Nu stod jag mitt emot kassörskan och skulle precis betala när en ung kille med en skateboardbräda under armen svepte förbi bakom min rygg med en tydlig riktning mot utgången. Plötsligt gick allting fort. En annan ung man, dock betydligt äldre än killen med skateboardbrädan, kom springande efter och ropade högt. Hallå där, vänta, jag tror att du glömde betala det du har i fickan. Den yngre killen tvärstannade som på en order, halade lydigt fram en burkläsk innanför jackan och gick tillbaka in. Jag trodde han skulle slänga ifrån sig burken och springa ut, men icke. Han lommade tillbaka inför allas våra ögon för att rätta in sig i ledet framför kassörskan. Han flackade med blicken och skammen lyste. Men han stod kvar för att göra rätt för sig. Betala för drycken som han nyss hade försökt stjäla.

Den äldre killen ville något mer, han kom närmare och började prata med lugn och saklig röst. Jag hoppas att du får jobba i en affär någon gång när du blir stor. Så att du får känna hur det känns när någon stjäl det som du försöker sälja. Det är inte roligt. Den yngre killen nickade med nedsänkt huvud. Då passade kassörskan på att också fylla på. Bara du inte gör om det, sa hon med samma vänliga bestämdhet. Han betalade och skyndade ut.

På något underligt sätt kändes det som om en viktig dialog hade ägt rum. Som om någon äntligen hade tilltalat ynglingen och tagit honom på allvar. På vägen hem tänkte jag på den äldre killen, en vardagshjälte som la sig i.

Jag glömmer aldrig den gången när jag försökte snatta. Jag var på väg hem från Sätraskolan och hade gått in på Konsum. Jag vet inte varför men minns att jag lyfte ner en chokladkaka från hyllan och förde den fumligt mot innerfickan på täckjackan. Precis då dök så klart en av kassörskorna upp runt hörnet. Tagen på bar gärning. Jag kände hur ansiktet blossade och sprang ut med gråten i halsen. Men också lättad över att jag inte hade det eländiga stöldgodset med mig ut. Efter det vågade jag inte gå in på Konsum på flera år.

Men det är inte bara unga som snattar. Den som lägger en nyrökt lax i det allmänna kylskåpet på jobbet riskerar att någon annan tror att den bara är att ta med sig hem. När vi flyttade in i det nya kontoret fanns ett helt knippe med små och behändiga fruktknivar i det gemensamma personalköket. Efter en tid hade alla fått ben och numera på fikarasten får jag skiva äpplena med stora köttkniven. Vuxna är inte ett dugg bättre. Men att lägga sig i är att bry sig om.