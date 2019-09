Helgkollen: Dagarna som till skillnad från Stadsfesten visar Gävles bästa sidor

Här hittar du fler tips inför kommande helg!

När jag för några veckor sedan i en krönika beklagade mig över Stadsfestens tarvlighet, lyfte jag fram Å-draget som ett värdigare alternativ.

Nog var programmet mer lockande tidigare om åren, men huvudnumret på lördagskvällen är kvar: De 4 000 marschallerna som lyser upp Gavleån.

Ett fint sätt att ta avsked av sommaren. En vacker kväll, med en blånande kvällshimmel upplyst av marschallerna, visar Gävle sig verkligen från sin bästa sida.

En annan fin aspekt med Å-draget är att helgen ger en chans för Gävles kulturliv och även andra föreningar att visa upp vad som finns att erbjuda och kanske nå ut till en publik som annars inte hittar till dem.

Under helgen väntar exempelvis en konsert med Gavlekören på fyrskeppet Almagrundet, Johnny Mattsson-gården i Gamla Gefle håller öppet, på Stadsbiblioteket fylls scenen med folkmusik (Dörrer, Tzeitel och Fränder), på Slottstorget finns en cirkusgata och så hålls en av de populära tornvisningarna i Heliga Trefaldighets kyrka med utsikt över hela Gävle.

Länsmuseet håller också öppet med visningar. Ett bra tillfälle att se nya delen av basutställningen som invigdes i juni, om du inte har hunnit med det tidigare.

Själva ska vi kombinera promenaden längs med ån med en middag i närheten, om bara vädret och efterhängsna förkylningar tillåter.

Tre tips i helgen!

Ane Brun med Gävle Symfoniorkester, lördag

Gävle Symfoniorkesters trogna publik får ge sig till tåls några dagar till. Nästa torsdag väntar den ”riktiga” säsongspremiären. Men redan på lördag kliver symfonikerna upp på Konserthusets scen tillsammans med Ane Brun. Sångerskan är aktuell med senaste skivan ”While I’m free” och har gjort en rad bejublade framträdanden med symfoniorkestrar i andra delar av Sverige, bland annat i Malmö och Göteborg. Dirigent är Hans Ek.

TV: Så här såg det ut när Ane Brun sjöng tillsammans med symfonikerna i Malmö

Skördefest i Wij Trädgårdar och Bondens egen marknad i Gävle, lördag

Det börjar bli dags att skörda vad som såtts. Hemma på tomten väntar snart plommonen på att plockas, men för den som inte måste ägna helgen åt att själv skörda – eller passa på att plocka skogens bär – kan ett besök på Skördefesten i Wij Trädgårdar vara aktuellt. Skördefesten kombineras med en hälsodag där bland annat Pischa från ”Biggest loser” visar OIF gympa. Skördat har även de bönder gjort som kommit in till Stortorget för Bondens egen marknad och delar med sig till oss andra.

Kulturarvsdagen på Gävle Teater, söndag

Om Gävle Teaters anrika historia finns mycket att berätta. Tidigare har vi kunnat följa med på stadsvandringar i 1800-talsmiljön, men denna gång väntar under kulturarvsdagen en föreläsning med Länsmuseets chef Hans Öjmyr om ”scenografi, illusioner och förändringar inom teaterns värld”. AT Pegasus har också repat in en snutt ur den allra första föreställning som spelades när Gävle Teater invigdes: ”Don Ceasar De Bazano”.