Helgkollen: Echo förvandlas till en enda stor "HotSpot" när 18-årig rappare gästar

Jag har fortfarande knappt hämtat mig från synintrycken efter förra helgens begivenhet på Söders källa. En tysk utställning med döda kroppar, inälvor och kroppsdelar som nu lämnat Gävle för nya sälla jaktmarker. Klart jag betalade hutlösa 200 kronor för att se ovan nämnda samt oläsliga textstycken som borde delats upp i tre spalter. Och klart exposén var tysk höll jag på att säga. Det kan bero på att filmen "Nekromantik" är därifrån som jag faktiskt skrev så. Nåväl, det fanns definitivt inget erotiskt med den här utställningen, om du inte heter Jeffrey Dahmer. Hur hamnade vi här? Jag har målat in mig i ett hörn och räddar snabbt mitt skinn genom att hoppa till tre tips för helgen:

Greekazo, Echo Nightlife, Gävle, fredag, 23.00.

Det kanske inte ser ut så på min bylinebild, men ett av mina största intressen nuförtiden är ny svensk hiphop. Framför allt tycker jag det är kul att kolla på när svarta amerikaner reagerar på svensk rap. Antar att min fascination handlar om att det är lätt att bli mallig över allt svenskt som beskrivs i positiva ordalag utomlands och då kanske i synnerhet en så utpräglat amerikansk uppfinning som hiphop. En av dem som recenseras där borta är hursomhelst Greekazo, en 18-åring från Hässelby som spås bli nya Einár. I vanlig ordning handlar det om att sälja knark, skryta om vapen och är ovanpå det sexistiskt. Det vill säga ungefär som den amerikanska gangstarappen jag lyssnade på som barn, bara att den finns på svenska och är mainstream nu. Med detta sagt så sätter sig verkligen låtar som "HotSpot" på skallen.

Här hittar du senaste Krogpatrullen

Two Witches på Alternativfesten, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, lördag, 23.00.

Alternativfesten pågår under fredag och lördag med en rad akter, workshops och utställningar. Får jag tipsa om en akt är det dock headlinegruppen Two Witches från Finland. Jag visste ärligt talat inte ett dyft om dessa finska gothpionjärer bildade 1987 innan Alternativfesten bokade dem, men att de precis varit på en Sydamerika-turné är ett gott tecken plus att de såg vansinnigt coola ut 1993.

Release för Jim Frid och Billy Bohem, Sunnanäng kulturgård, Prästbricksvägen 103, Sandviken, lördag, 19-22.

Mer hippie än så här blir det nog sällan i Sandviken? Billy Bohem från Hofors och Jim Frid från Sandviken känner varandra sedan skolåren och har ända tills dags dato lyckats hålla ihop trots "brukosortsfejden" enligt facebookevenemanget. Nu är de aktuella med varsin platta: "ModerJordsBarn och "Porträtt" där Robert Hansen, Martin Borgh och Sunnanängs egen arrangör Olle Tjern lirar, vilket de givetvis också gör live denna afton.