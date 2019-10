Helgkollen: En cocktail av dansk dynamit och brittisk socialrealism

Av någon anledning är det väldigt lätt hänt att orera om det vackra vädret på just denna plats, i början av Helgkollen. Hehe. Förlåt mig, men jag tycker verkligen det är så förtjusande ute just nu med den brandgula prakten. Så, det där var sista gången jag hyllade hösten igen på detta klichéartade vis, vi kör tre tips i stället.

Bio 7:an fyller 25 år och firar med filmhelg 25-27 oktober, Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle.

Hurra hurra, Bio 7:an, kvalitetsfilmens högborg i Gävle fyller kvartssekel och firar med att ha köpt in vad som beskrivs som Gävles nyaste och bästa projektor. Det blir en jubileumshelg med massor av klassiker och även nya rullar. Se "Il Postino" från 1994 om du inte redan gjort det till exempel, lördag 17.30. Eller Ken Loach nya vad det verkar nya mästerverk: "Sorry We Missed You" som förhandsvisas fredag 18.30.

Historiepodden - Den stora konspirationen, Gävle teater, fredag, 19.30.

Folkbildarna och historielärarna Robin Olovsson och Daniel Hermansson i Historiepodden kommer tillbaka till sin gamla hemstad Gävle där de började podda 2014. Sedan 2016 bor ingen av dem i Gävle, men gissningsvis kommer det bli många gamla kollegor och vem vet, kanske elever som kommer och ser dem? Nu gör de en av Sveriges största poddar. Kalla mig knäpp, men den här kvällen gör mig nostalgisk, till där omkring 2012, 13, 14 när podcast var det nya heta svarta. Inte för att det på något sätt är en utdöende trend heller dock.

D-A-D (DK), Gasklockorna, Gävle, lördag, 18.30.

D-A-D går hem i Gävletrakten. Det vittnar ju faktumet att de spelade här i Furuviksparken för bara två år sedan om. Innan det gjorde de 2013 en snudd på osannolik spelning i folkparken Holmarna i Skutskär, i regi av slitvargen Cilla Domstad som då drev stället. Nu blir det ny mark på Gasklockorna för detta danska gäng. Som kuriosa kan jag nämna att min bror blev inkallad till rektorn på Burgårdsgymnasiet i Göteborg då han gått runt i en Disneyland After Dark-tröja 1989. De hade nämligen kallat sin turné för Jihad'89, vilket stod skrivet på ryggtavlan. En gissning är att många fler överhuvudtaget vet vad vad jihad betyder 30 år senare.