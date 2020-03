Helgkollen: Gävleaktuella punkbandet väcker hemska minnet till liv

Läs mer: Besked: Det här gäller inför helgens kultur- och nöjesevenemang i Gävle med anledning av coronaviruset

Här hittar du fler evenemang i helgen! (uppdateras så fort vi vet om något ställs in)

Uje Brandelius kontaktade som jag minns det mig direkt 2015 på blygsamt manér, för att sälja in sin då nya platta "Spring, Uje, spring". Året efter drabbades han av sjukdomen parkinson. Det blev en hyllad föreställning i Stockholm men skivan som fond och samma namn, som sedan drog på turné. Radioteater likaså. Sommarprat om än inte som föreställning, så i linje med temat. Och så nu en långfilm, som även den fått strålande kritik. På fredag intervjuar Värvets Kristoffer Triumf Brandelius på teaterns scen, så det kan ses som ytterligare ett sätt att presentera historien. En perfekt uppladdning för filmens premiär som är fredagen därpå, den 20 mars. 1 plats av 40 lediga när detta skrivs. Men det kommer också en chans att se filmen med livesänt samtal med Schyffert och Brandelius söndag 22 mars. När kommer boken och seriealbumet?

Tre tips i helgen!

Releasefest: AKB - Marianergraven, Gasklockorna, Gävle, fredag, 20.00.

Det är rätt fascinerande att Gävle har blivit ett slags högkvarter för genren ambient. Svävande elektronisk musik, i regel utan takt, är en möjlig definition. AKB är även den enda inom genren som fick fonogramstöd av Kulturrådet senaste vändan. Jag har inte följt AKB:s råd och lyssnat på plattan i hörlurar än, men tycker den haft en avstressande effekt även i högtalare. Sen är det förstås mer än avslappningsmusik hon har skapat, obs, utan en temaplatta om världens djupaste djuphavsgrav. Snygg vinyl är det också.

No Fun At All, Harrys, Gävle, fredag 21.00.

Ett både härligt och otäckt minne för mig är från Offsprings spelning på Liseberg i Göteborg i augusti 1999. Jag lyckades som 14-åring komma nästan längst fram, men till följd av väldigt hårt publiktryck i synnerhet där i de främre sektionerna, uppstod ruggiga publikvågor som bitvis satte i gång varningsklockor om att folk skulle kunna klämmas ihjäl. Extra läskigt efter att en 19-årig tjej omkom i samband med publiksurfning under Holes konsert på Hultsfredsfestivalen 18 juni samma år. På något sätt vill jag minnas att arrangören lyckades se till att läget lugnade ner sig och lyckligtvis kom ingen till skada som jag känner till. Att jag tar upp detta här beror på att No Fun At All var förband denna konsert och att det i övrigt var god stämning, innan de superheta amerikanerna gick på scenen. På Harrys blir det förhoppningsvis väldigt mycket lugnare men fortfarande snabbt musikaliskt.

Leonard Cohen-gudstjänst med Strömsbro kyrkokör under ledning av Ellen Weiss, Rikard Sjöblom och Petter Diamant, Strömsbro kyrka, Gävle, söndag, 18.00.

"That's where the light gets in" är titeln på denna Leonard Cohen-gudstjänst i Britta Bergströms hemmakyrka. Ett tema som till och med får en tämligen ogudaktig som undertecknad att vilja gå i kyrkan.