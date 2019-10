Helgkollen: Lär bli liv i luckan på Echo

Fler tips för helgen

Denna helg skulle mitt biotips tveklöst bli "En komikers uppväxt" som går upp på fredag. Som barn läste jag, som väl de flesta boken. Jag lyssnade också ofta på kassettboken och minns tydligt tv-filmsversionen från 1992 med David Boati, numer i Rapport, som Juha. Verkar vara en schysst nyversion detta som förvaltar arvet men ändå bidrar med något nytt. Om du ska stanna hemma? Då kan jag rekommendera "Öppen stad" av Rossellini från 1945 om naziockupationen av staden året innan och motståndet mot densamma. Vill du ha något mer lättsmält från samma tjänst Cineasterna är alltid något med Chaplin kul: till exempel "Guldfeber". Japp, det ska vara svartvitt hösten 2019.

Tre tips för helgen

Aden x Asme, Echo Nightlife, Gävle, fredag 23.00.

Sist denna göteborgsduo var i Gävle i mars blev det storbråk utanför klubben samma natt som spelningen. Jag undviker att lägga grabbarna till last för detta och vet inte heller något om ett direkt samband. Men det kanske säger något om hur populära de är och då passar det ju bra att de får spela på ett lite större ställe. Har varit annars varit hooked på duon sen "Kasse" 2017. Nu är de bland de största rapakterna i landet, vilket såklart gör mig som bördig från Göteborg mallig. De har samarbetat med Stormzy och gjorde till och med en långfilm i somras.

Messiah Hallberg - Scener ur ett "äktenskap", Gävle Teater, lördag, 20.30.

Jag kan fortfarande inte släppa att Messiah Hallberg hade EXAKT koll på alla gig han gjort och kunde uppge att detta blir femtonde gången i Gävle. Det är så ordningssamt att han förtjänar storpublik bara därför.

Pushfestivalen: Vildmarks(ljud)landskap - Alpha Mound och Jimmy Koskinen, Länsmuseet, Gävle, söndag 14.00.

Mitt bland 1800-talsmålningarna på andra våningen inne i Länsmuseet ska alltså två elektroniskt baserade lokala musiker utforska vad de finner i det museala med sin alldeles egen tolkning. Det kan vara allt "från snåriga buskage och vacklande stenrös, till episka vidder och förvridna omgivningar". Hur kunna motstå förklaringar som denna: "Det blir ett once in a lifetime-ögonblick mitt i dåtiden, men som också kan ge lyssnaren en möjlighet att ta sats in i framtiden"?