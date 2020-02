Helgkollen: Nu märks det på allvar att 80-talet är riktigt längesen – och Valbo-kille kommer hem igen

Här hittar du fler evenemang i helgen!

Det är lätt att bli lite matt av helgens nöjesutbud. Självklart glad också, men att hinna med allt skulle vara en omöjlighet. Nöjer mig med att gå på Ken fredag och Danny lördag. Konstateras kan: detta är en nöjestät tid då många större artister är ute på turné, så passa på om du vill bli underhållen. Ett evenemang som sticker ut förutom de tre nedan är lördagskvällens "Why We Build The Wall" där Sandvikengruppen Men On The Border tillsammans med Pünk Flöyd hyllar 40-årsjubiléet av Pink Floyds album "The Wall" (släpptes sent 1979). på Kulturcentrum. Konstigt det där att 80-talet nu är 40 år sedan och att alla vi födda det decenniet fyllt 30.

Ken Ring - Tack för mig tour, Gävle teater, fredag, 20.00.

Nu är det slut, finito. Ingen mer Ken Ring i Gävle igen, åtminstone inte som rapartisten vi känner honom som. För min generation, 80-talisterna, är han viktig då han slog i genom när jag var begynnande tonåring. Minns bland annat hur stort det var när han kom ut med andra plattan år 2000 och hans folk delade ut kassettband med smakprov från den i Gothia Discot-kön i Göteborg. Så hade det inte gått till i dag minsann. Och nu tjugo år senare finns det väldigt mycket mer Ken Ring-musik släppt att lyssna på. Men först, gå och se på Gävle teater. Och lyssna snart på sista albumet, inspelat av Gävlekillar i studion Fono Music i Skutskär.

Club Steam: Brutal Death Night med Deranged och Soils Of Fate, Vou, Gävle, fredag, 21.30.

"Brutal Death Night" signalerar helt klart något positivt i mina öron. Det är den typen av döds jag gillar bäst, så kallad brutaldöds när det går väldigt fort. Kanske inte heller något vi ser varje helg i Gävle, långtifrån. Men nu är det alltså temakväll för detta på Club Steam som är öppet varje fredag. På scen står gruppen Deranged, bildad i Hjärup för snart 30 år sedan.

Grease på turné, Gävle konserthus, 14.00 och 18.30.

Här blir det dubbla föreställningar till följd av hårt biljettryck. Räkna med folkfest då Nöjesteatern i Malmö engagerat Anton Hagman som Danny, Caroline Johansson Kuhmunen som Sandy och Lotta Engberg som rektor Lynch samt en stor ensemble. Notera inte minst att Valbo-killen Michael Westlund, känd från bland annat Byggbögarna och Det sitter i väggarna. Här gör han rollen som Kenickie, Dannys vapendrafare, en problemmakare och bråkstake. Därmed fortsätter även Westlund i det som blivit något av hans nisch - att spela bad boy.